Gazetecilere adli kontrol sürdü

Haber Merkezi

19 gazetecinin yargılandığı davada, adli kontrol tedbirinin kaldırılması yönündeki talep mahkeme tarafından reddedilerek eksik hususların giderilmesi için bir sonraki duruşma ileri tarihe ertelendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Haziran 2022’de tutuklanan ve bir yılı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra ilk mahkeme de tahliye edilen gazetecilerin duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 16 gazetecinin 13 ay tutuklu kaldığı dosyaya 4 kişinin dosyasının eklenmesiyle 20 gazeteci yargılanması sürdü.

Gazeteci Mehmet Şahin’in dosyası, bu duruşmada dosyadan ayrılarak, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dava dosyasıyla birleştirildi. Bu kararla dosyadan yargılanan gazeteci sayısı 19’a düştü. İlk olarak söz alan avukat Resul Tamur, adli kontrol tedbirinin kaldırılması ve gazetecilerin el konulan dijital materyallerinin iadesini talep etti.

Sonrasında SEGBİS ile duruşmaya tanık olarak katılan Soydan Karaer’in beyanları alındı. Karaer, Sterk TV hakkında verdiği beyanları hatırlamadığını söyleyerek, Sterk TV’nin örgütle bağının olup olmadığına dair bilgisinin olmadığını kaydetti.

AKP'Lİ BİÇER'İN OĞLU DİNLENDİ

Açık tanık AKP'den milletvekili adayı olan Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, dinlendi. Biçer, zorla Sterk TV’ye çıkarıldığını ve yine zorla bir yazı okutturulduğunu öne sürdü. Sterk TV’nin örgüte bağlı bir kanal olduğunu ileri süren Biçer, “Örgütün üst düzey yöneticileri konuşma yaptığı zaman Sterk TV’de yayınlanırdı ve eğitim amaçlı izletilirdi” iddialarında bulundu.

İddia makamı eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol tedbiri kaldırılması yönündeki talebi reddetti, bir sonraki duruşmayı 18 Eylül’e erteledi.