‘Gazetecilere baskı sistematikleşti’

Haber Merkezi

Ülkede gazetecilere yönelik baskılar artarak sürerken uluslararası 41 basın örgütü Türkiye’deki basın çalışanlarına yönelik keyfi gözaltı ve tutuklamalara karşı açıklama yaptı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), PEN’in aralarında olduğu 41 basın örgütünün açıklamasında, Türkiye'de son dönemde basın özgürlüğü ihlallerinin arttığı, keyfi gözaltı ve tutuklamaların sık sık uygulanmasının ülkedeki bağımsız medya, demokrasi ve temel insan hakları için tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, sadece yılın ilk ayında 6 gazetecinin hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekilerek 23 gazeteciye ise soruşturma açıldığı belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) muhalif medya kuruluşlarını hedef almasının “kaygı verici olduğu” belirtilen açıklamada, “RTÜK 2024 yılında toplam 81,5 milyon TL para cezası ile sonuçlanan 24 yayın yasağı getirmiş ve bunların çoğunluğu hükümeti eleştiren medyayı hedef almıştır. Eleştirel medya kuruluşlarını cezalandırmak için düzenleyici yetkilerin sistematik olarak kullanılması, Türkiye'de yayın düzenlemesinin bağımsızlığı ve medya çoğulculuğu üzerindeki etkisi konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır" denildi.

Açıklamada, cezaevindeki gazetecilerin sayısında azalma olsa da, seyahat yasakları, ev hapsi gibi adli kontrol tedbirlerinin basın özgürlüğünü kısıtlamak için alternatif olarak kullanıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik bu korkunç ihlaller ışığında, Türk makamlarını adalet ilkelerine uymaya, keyfi gözaltı ve tutuklamalara maruz kalan gazetecileri serbest bırakmaya ve gazeteciliğin kamu yararı ve demokrasi konularında tartışmayı teşvik etmedeki hayati rolünü korumaya çağırıyoruz.”