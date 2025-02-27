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Gazetecilere ceza ve erteleme

Medya
  • 27.02.2025 06:00
  • Giriş: 27.02.2025 06:00
  • Güncelleme: 27.02.2025 06:00
Gazetecilere ceza ve erteleme
Mahmut Altıntaş

Haber Merkezi

Adıyaman’da 27 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınan Ajansa Welat muhabiri Mahmut Altıntaş hakkında, "örgüt propagandası yapmak" iddiası ile açılan davanın ilk duruşması görüldü. Adıyaman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Altıntaş’a 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gazeteci Abdullah Kaya’nın, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde korucuların uzun namlulu silahlarla oy kullanmasına dair haberi nedeniyle yargılandığı davanın 2’nci duruşması ertelendi.

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