Gazetecilere haber gözaltısı

Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcıya "dosyadan el çektirildiği" haberi gerekçe gösterilerek resen başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler gözaltına alındı.

Soruşturmada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan paylaşımların, "toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı", "yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı", "haber ve paylaşımların 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret' ve 'iftira' suçlarını oluşturduğu" öne sürüldü. Haberi ilk yayımlayan halktv.com.tr’nin Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilerin gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı: “Anadolu Ajansı’nın haberine göre Halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe’nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı. Savcılık haberle ilgili paylaşımların ‘toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarını basın yayın yoluyla ‘aşağıladığını’ iddia etti. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre ‘Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Gazeteci güçsüzün, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür.’ Gazeteciler olmasa yenidoğan çetesinin yaptıkları kamuoyuna yansımayacaktı. Adalet Bakanlığı’nın savcının görevden alınmadığına yönelik açıklaması internet sitelerinde yer almıştır. Bakanlığın haberleri tekzip etmesi yeterliyken gözaltı kararı hukuksuzdur. Meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır.”