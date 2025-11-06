Gazetecilere sabah operasyonu: İfade işlemleri tamamlandı, tümü serbest bırakıldı

Muhalif siyasilere ve medyaya yönelik baskılar hız kesmeden devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı olmadan polis eşliğinde Emniyet'e götürülen gazeteciler, burada ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 gazeteci hakkında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım" iddialarıyla işlem başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

Önce Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yer alan Mali Şube'ye götürüldü.

Saat 06.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında Sevinç ve Oğhan'ın ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Mali Şube tarafından alındı. Sevinç ve Oğhan’ın cep telefonlarına da el konuldu.

Öte yandan gazeteci Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, saat 09.08'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "gözaltına alınmadığını" belirtti. Çakır gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın da ABD'de olduğunu yazdı.

RUŞEN ÇAKIR EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Gazeteci Ali Deniz Çakır, saat 12.13'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Ruşen Çakır'ın Emniyet'e ifade vermeye götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor. — Ali Deniz Çakır (@alidenizcakir) November 6, 2025

GİZLİ TANIĞIN İDDİASI ESAS ALINDI

Sabah saatlerinde Emniyet'te getirilen gazetecilerin ifade işlemleri saat 12.15 sıralarında başladı.

Gazetecilere, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin paylaşımları, hangi amaçla yaptıkları soruldu.

Ayrıca gazetecilere, "İlke" adlı gizli tanığın iddiası kaynak alınarak, Murat Ongun veya Emrah Bağdatlı'dan para alıp almadıkları sorusu yöneltildi.

İLK OLARAK OĞHAN BIRAKILDI

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Emniyet'te verdiği ifadenin ardından saat 12.25 sularında serbest bırakılmıştı. İfade işlemlerinin ardından saat 14:00 sularında çıkmasına izin verilmedi. Oğhan hakkında 'fiili' gözaltı işlemi uygulandı.

Oğhan'ın Emniyet Müdürlüğü’nden çıkmak üzereyken “Savcılık yeniden değerlendirme yapıyor” şeklinde bilgi verildiği ve tekrar cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Emrah Bağdatlı ya da Murat Ongun'dan para aldığı iddiasını reddeden Oğhan, saat 14:15 sularında serbest bırakıldı.

SEVİNÇ, YALÇIN, ÇOLAK VE ÇAKIR DA SERBEST

İfadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürülen Şaban Sevinç, işlemlerinin ardından 14.30 civarında serbest bırakıldı.

Son olarak Soner Yalçın ve Batuhan Çolak da saat 16.30-17.00 sularında ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Ruşen Çakır'ın ise 17.25'te serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Gazetecilerin tümü, İBB yöneticilerinden para aldıkları yönündeki iddiayı reddetti. Sosyal medya paylaşımlarını da kendi görüş ve eleştirilerini aktarmak amacıyla yaptıklarını belirtti.

TELEFONLARA EL KONULDU

Serbest bırakılan Şaban Sevinç ile Yavuz Oğhan'ın telefonlarına el konuldu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadeye çağrıldığı açıkladı.

Gazetecilerin, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

AVUKAT ERSÖZ: FİİLİ GÖZALTI

Avukat Hüseyin Ersöz, gazetecilerin 'ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesine' ilişkin açıklama yaptı.

Ersöz şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı. Yavuz Oğhan’ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği bilgisi verildi. Kendisiyle avukat görüşü yapmak istediğimizde ise “operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz” ifade edildi. Benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç’in avukatına da yapıldığını öğrendik. Bu durum başka gazeteciler/kişiler hakkında da benzer uygulamaların olduğu anlamına gelebilir. Hali hazırda bekleyişimiz sürüyor. Emniyet ifadesi sonrasında Savcılığa sevk edilip-edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı.



Yavuz Oğhan’ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 6, 2025

AKŞAM GAZETESİ YAZMIŞTI

Akşam gazetesi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, "Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un bazı gazetecileri finanse ettiğini" iddia etmişti.

Akşam gazetesinin birinci sayfadan verdiği haberde, "Murat Ongun’un çeşitli gazetecilere maddi destek sağladığı ve bu ödemelerin Emrah Bağdatlı aracılığıyla gerçekleştirildiği" öne sürülmüştü.

Söz konusu haberde bugün polis eşliğinde ifadeye götürülen Batuhan Çolak, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan’ın isimleri geçiyordu.

Yavuz Oğhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı reddetmişti:

"Akşam Gazetesi İmamoğlu Medya AŞ başlığıyla haberimsi bir şey yapmış. Sözümona ben Murt Ongun ile 20, Emrah Bağdatlı ile 6 defa buluşmuşum! Allah kuru iftiradan saklasın derler ya, tam da öyle. Hayatımda Emrah Bağdatlı’yı hiç görmedim, tanımam. Bir de Nevşin Mengü ile görüşmeye götürmüş Murat Ongun beni. Bu da kuyruklu yalan. Üçümüz hiç bir arada olmadık. Amacın ne olduğu anlaşılabiliyor ama buradan kimseye ekmek çıkmaz. Suç duyusunda bulunacağım."