Gazetecilere sahip çıkın

Gazeteci Barış Pehlivan, bugün 5. kez cezaevine girecek. Teslim olmadan önce konuşan Pehlivan, "Korkmuyorum. Gazetecilere sahip çıkın" diyerek çağrı yaptı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza aldı ve bugün 5. kez cezaevine girecek. Denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için yaptığı başvurusuna hâlâ yanıt verilmeyen Pehlivan, cezaevine girmeden önce Gazete Duvar’a açıklamalarda bulundu. "Korkmuyorum" diyen Pehlivan, "mücadeleye devam" mesajı verdi.

Pehlivan şöyle konuştu;

“Ben cezaevinin nasıl bir yer olduğunu bildiğim için işin açıkçası bir korku yok ama bütün gazetecilik hayatım boyunca, 20. yılımdayım 20 yıldır aynı şeyleri yaşamaktan canım sıkılıyor. Bir şeyin değişmemesi, hiçbir şekilde yargı sisteminin ders almaması beni biraz üzüyor. Çünkü benim çok basit bir isyanım var; ben bu ülkenin vatandaşıyım ve bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin yasalarından faydalanmak en doğal hakkım. Meclis’te 15 Temmuz’da çıkan yasanın 2. Maddesi beni ilgilendiriyor. Neden ben bundan faydalandırılmıyorum? Ben bunun kavgasını veriyorum.” Pehlivan, itiraz sürecinin sürdüğünün altına çizerek “mücadeleye devam edeceğim” vurgusu yaptı. Dışarıdaki son gününde meslektaşlarına ve okurlarına da mesaj ileten Pehlivan, “Gazetecilere sahip çıksınlar. Gazeteciler gazetecilik yapmaya inat etmeye devam etsin. Okurlar da onların kendilerinin öğrenme hakkı için bu kadar mücadele eden, hayatını ortaya koyan gazetecilere sahip çıksınlar” ifadelerini kullandı.

‘BİR GÜN MUTLAKA…’

Cezaevi öncesi meslektaşlarının kendisi için düzenlediği yemekteki bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan ve paylaşımına “Bir gün mutlaka…” notu düşen Pehlivan, umut aşılmak istediğini vurguladı. Pehlivan, “Sağolsun meslektaşlarım, dostlarım ben cezaevine teslim olmadan önce bir veda yemeği verdiler. O fotoğraf da onun bir karesi ve orada Ataol Behramoğlu’nun ‘Bir gün mutlaka’ şiirini paylaşmak istedim, orada bir umut aşılamak istedim, bu zor günlerin geçeceğini hatırlatmak istedim herkese" dedi.