Gazetecilere ve çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli

Suriye’deki gelişmelerin ardından Türkiye’de sosyal medyaya yönelik yeni erişim engelleri gündeme geldi. Aralarında gazeteciler, eski bir milletvekili ve haber ajanslarının da bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb platformunda paylaştığı bilgilere göre, erişime engellenen hesaplar arasında yüz binlerce takipçisi bulunan gazeteciler ile Kürtçe ve Türkçe yayın yapan medya kuruluşları yer aldı.

Erişim engeli getirilenler arasında gazeteciler Amed Dicle, Ronî Aydın Dere, Doğan Cihan, Yasin Kobulan, Erdal Er ve Günay Aslan gibi isimler bulunurken; Mezopotamya Ajansı, Yeni Yaşam Gazetesi ve Jinnews’in farklı dildeki hesapları da engellemeden etkilendi.

Erişim engellerine ilişkin hangi paylaşımların gerekçe gösterildiğine dair ise kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı ve hesapların bir çoğu X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

ENGELLENEN X HESAPLARI

"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenen X hesapları şöyle:

Gazeteciler / Kişisel Hesaplar

Amed Dicle – Gazeteci – 272.551 takipçi

Ferhat Encu – Eski milletvekili – 251.418 takipçi

Ronî Aydın Dere – Yazar / Gazeteci – 102.145 takipçi

Akın Olgun – Yazar / Gazeteci – 57.425 takipçi

Doğan Cihan – Gazeteci – 33.510 takipçi

Yasin Kobulan – Gazeteci – 17.508 takipçi

Erdal Er – Gazeteci – 12.886 takipçi

Rawin Sterk – Gazeteci – 6.826 takipçi

Günay Aslan – Gazeteci – 5.867 takipçi

Memed Drews – Gazeteci – 5.315 takipçi

Nuri Akman – Gazeteci – 2.733 takipçi

Medya Kurumları / Haber Hesapları

Mezopotamya Ajansı – 8.160 takipçi

Yeni Yaşam Gazetesi – 7.511 takipçi

Mezopotamya Kurdi – 1.616 takipçi

Etkin Haber – 1.442 takipçi

Jinnews Türkçe – 1.231 takipçi

Mezopotamya News Agency – 879 takipçi

Jinnews Kurdi – 538 takipçi