Gazetecilere ve çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli
Suriye’de yaşanan son gelişmeler gerekçe gösterilerek çok sayıda gazeteci, eski milletvekili ve medya kuruluşunun X hesaplarına erişim engeli getirildi. Engellemelere “milli güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesi gösterildi.
Suriye’deki gelişmelerin ardından Türkiye’de sosyal medyaya yönelik yeni erişim engelleri gündeme geldi. Aralarında gazeteciler, eski bir milletvekili ve haber ajanslarının da bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb platformunda paylaştığı bilgilere göre, erişime engellenen hesaplar arasında yüz binlerce takipçisi bulunan gazeteciler ile Kürtçe ve Türkçe yayın yapan medya kuruluşları yer aldı.
Erişim engeli getirilenler arasında gazeteciler Amed Dicle, Ronî Aydın Dere, Doğan Cihan, Yasin Kobulan, Erdal Er ve Günay Aslan gibi isimler bulunurken; Mezopotamya Ajansı, Yeni Yaşam Gazetesi ve Jinnews’in farklı dildeki hesapları da engellemeden etkilendi.
Erişim engellerine ilişkin hangi paylaşımların gerekçe gösterildiğine dair ise kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı ve hesapların bir çoğu X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.
ENGELLENEN X HESAPLARI
"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenen X hesapları şöyle:
Gazeteciler / Kişisel Hesaplar
Amed Dicle – Gazeteci – 272.551 takipçi
Ferhat Encu – Eski milletvekili – 251.418 takipçi
Ronî Aydın Dere – Yazar / Gazeteci – 102.145 takipçi
Akın Olgun – Yazar / Gazeteci – 57.425 takipçi
Doğan Cihan – Gazeteci – 33.510 takipçi
Yasin Kobulan – Gazeteci – 17.508 takipçi
Erdal Er – Gazeteci – 12.886 takipçi
Rawin Sterk – Gazeteci – 6.826 takipçi
Günay Aslan – Gazeteci – 5.867 takipçi
Memed Drews – Gazeteci – 5.315 takipçi
Nuri Akman – Gazeteci – 2.733 takipçi
Medya Kurumları / Haber Hesapları
Mezopotamya Ajansı – 8.160 takipçi
Yeni Yaşam Gazetesi – 7.511 takipçi
Mezopotamya Kurdi – 1.616 takipçi
Etkin Haber – 1.442 takipçi
Jinnews Türkçe – 1.231 takipçi
Mezopotamya News Agency – 879 takipçi
Jinnews Kurdi – 538 takipçi