Gazetecilere yönelik tehditler kabul edilemez

Haber Merkezi

Gazeteci Murat Ağırel’in öldürülmesi için ‘ihale’ açılması ve BirGün muhabiri İsmail Arı'ya yönelik tehditlere karşı Çağdaş Gazeteciler Derneği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ülkede basın ve ifade özgürlüğünün kırılgan hale getirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün ne kadar kırılgan bir hale geldiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tehditler, yalnızca gazetecilere değil, her bir vatandaşın özgürce bilgiye erişim hakkına yöneltilmiş bir saldırıdır. Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun güvencesidir. Toplumun tüm kesimlerini gazetecilerin yaşam hakkını ve basın özgürlüğünü korumaya; Cumhuriyet savcılarını ise gazetecilere yönelen tehditlerin cezasız kalmaması için göreve davet ediyoruz!”