Gazetecileri Gezi Davası savcısı gözaltına aldırmış

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ile gazeteci Seda Selek, Serhan Asker ve Barış Pehlivan’ı gözaltına aldırıp soruşturmalarını yürüten cumhuriyet savcısının, Gezi davasının da savcısı olduğu anlaşıldı.

2020’de Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 kişiye verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı, istinaf başvurusunda bulunmuştu. Savcı, tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararının kaldırılarak haklarında mahkumiyet kararı verilmesini ve sanık Osman Kavala'nın da tutuklanmasını talep etti.

İstinaf mahkemesi beraat kararlarını bozmuş, dosya İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri dönmüştü. Can Atalay duruşmada, savcıya yönelik “Biz nereye gitsek peşimizden gelen savcı ve temsil ettiği siyasi kadro bu sefer çok daha ince çalışmış, iddianamenin ve ilk esas hakkındaki mütaalanın yüklerinden kendilerini kurtarmaya çalışırken tarafımızca suçüstü yakalanmıştır” demişti.

Mahkeme, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi.