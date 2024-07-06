Gazetecileri tehdit etmişti: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, paylaşımını sildi

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Timur Soykan, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu, Erk Acarer ve Alican Uludağ'ı tehdit etti. Kılıç, paylaşımında gazetecilerin fotoğraflarına yer vererek "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Kılıç, daha sonra paylaşımını sildi. Kılıç'ın hedef aldığı aldığı gazeteciler ise 'tehdit' paylaşımına yanıt verdi.

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Fotoğraf: @burakkilictc /X