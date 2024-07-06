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Gazetecileri tehdit etmişti: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, paylaşımını sildi

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Timur Soykan, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu, Erk Acarer ve Alican Uludağ'ı tehdit etti. Kılıç, paylaşımında gazetecilerin fotoğraflarına yer vererek "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Kılıç, daha sonra paylaşımını sildi. Kılıç'ın hedef aldığı aldığı gazeteciler ise 'tehdit' paylaşımına yanıt verdi.

Güncel
  • 06.07.2024 10:17
  • Giriş: 06.07.2024 10:17
  • Güncelleme: 06.07.2024 15:29
Gazetecileri tehdit etmişti: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, paylaşımını sildi
Fotoğraf: @burakkilictc /X

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin haber yapan gazetecilere yönelik tehditler sürüyor.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Timur Soykan, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu, Erk Acarer ve Alican Uludağ'ı hedef aldı.

Kılıç, paylaşımında gazetecilerin fotoğraflarına yer vererek "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" sözlerine yer verdi.

Gazeteci Timur Soykan Kılıç'ın paylaşımını alıntılayarak "Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar" dedi.

Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "suç koca devletin varlığını sizin çetelerinizin ayağının altına paspas edende" diyerek tepki gösterdi.

Kılıç, bugün, kamuoyunu tepkisinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan paylaşımını sildi.

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