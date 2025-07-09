Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor

Haber Merkezi

Gazeteciler yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle hakim karşısına çıkmaya devam etti. Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ceylan Şahinli hakkında, katledilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’e dair 23 Aralık 2024 tarihinde Kobanê sınırında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şahinli, "Gösteri, yürüyüş ve toplantı kanununa muhalefet etmek" gerekçesiyle Urfa Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade verecek.

Tutuklu gazeteci Mehmet Üçar, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Üçar hakkında tahliye kararı verildi. Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından "kişilik haklarına haksız saldırı” iddiasıyla açılan 100 bin TL’lik manevi tazminat davasının yedinci duruşması İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Karabay’ın avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 9 Eylül saat 11.35’e erteledi.