Gazetecilerin davasında açık dosyalar sorulacak

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal, Mehmet Aslan ile Gazeteci Erdoğan Alayumat hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakkında yürütülen “örgüt propagandası yapmak” soruşturması kapsamında ek savunma yapan Aslan, “Herhangi bir konuda haber yapmak neden propaganda olsun? Gazetecilik faaliyeti suç kabul edilemez” dedi.

Av. Habat Demircan, Aslan’ın gazetecilik faaliyetleri kapsamında yaptıklarının suçlama konusu yapıldığını belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Alayumat ve Aslan’ın dosyalarının akıbetinin sorulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 6 Mayıs'a ertelendi.