Gazetecilerin gözaltında tutulmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. İzmir'de başlayan öğrenci yoğunluklu protestolar sonrası BirGün Gazetesi yazarı Barış İnce, foto muhabir Murat Kocabaş ve gazeteci Yağız Barut gözaltına alındı. Barut dün akşam ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, İnce ve Kocabaş 4 günlük gözaltı süreci sonrasında bugün adliyeye sevk edilecek.

İzmir’de gazeteciler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Gazetecilik Suç Değildir’ dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) çağrısıyla düzenlenen eylemde gazetecilere destek verildi. Açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Gazeteciler gördüklerini çekmek, yazmak ve yayınlamakla görevlidir. Gazeteciye engel olmak kamu suçu işlemektir. Gözaltına alınan veya tutuklanan meslektaşlarımızın büyük kısmı bugün serbest kaldı. İzmir'de hala Barış İnce ve Murat Kocabaş gözaltında. Onları almadan biz emniyetin önünden ayrılmayacağız. Bizler sadece hakikatin tanıklarıyız. Bu hakikat hoşunuza gitmiyorsa sorumlusu gazeteciler değildir” dedi.

İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, “Türkiye kumpaslarla gazetecilerin tutuklandığı bir ülke haline geldi. Bizim hapsedilmemiz gerçekliğin hapsedilmesi demektir. Çekin ellerinizi gazetecilerin üzerinden” derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği İzmir Şube Başkanı Adem Sarıkaya da, “Biz gazeteciler karanlık günlerde her zaman en fazla payı alan kişiler olacağız. Bu ülkede gazeteciler bitmez. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAMAD Başkanı Ümit Kartal, “Gazetecilerin yapmak isteyeceği en son şey basın açıklaması yapmaktır. Yağız'ın önce kamerasını sonra kendisini gözaltına aldılar. Ne yaparsanız yapın gazetecileri hapsedemezsiniz. Gazetecileri yalnız bırakmayın. Dünya döndükçe gazetecilik yapılmaya devam edecek” dedi.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

BirGün Gazetesi’nden Aycan Karadağ, “Barış İnce benim için ayrı öneme sahip. Ustamdır, abimdir, yoldaşımdır. Barış İnce'yi attığı manşetlerle ve haberlerle tanıdım. Haktan, hukuktan, adaletten yana oldu. Gözaltına alınana kadar da aynı şekilde devam etti. Biz beraber oldukça baskılara boyun eğmeyeceğiz. Barış İnce ve diğer tüm tutuklu gazeteciler serbest kalana kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındıktan sonra bugün sabah saatlerinde serbest bırakılan gazeteci Yağız Barut, “Devletin duygusu olmaz, devlet kin tutmaz. Devleti temsil eden kurumlar kin ve öfkeyle yaklaşamaz insanlara. Emeğim ve kameram çalınmış oldu. Benim emeğimi geri verin. Uyguladığınız şiddeti kamuoyunun bilmeye hakkı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Gazetecileri her zaman ayrı bir yere koymamız ve korumamız lazım. Onları her zaman desteklememiz gerekiyor. Bu karanlık günler elbet geçecek her zaman güçlü olmalıyız. Baskı altında tutulan herkesin yanında olmalıyız” ifadelerini kullandı.