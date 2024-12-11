Gazetecilerin haber takibi sırasında nasıl engellendiğini anlatan belgesel: 'Kayıttayız!'

Gazetecilerin sahada haber takibi yaptığı sırada kolluk güçleri tarafından nasıl engellendiklerini ve maruz kaldıkları şiddeti anlatan 'Kayıttayız!' isimli belgeseli ilk gösterimi için hazır.

Yönetmen koltuğunda Koray Kesik'in oturduğu belgeselin kurgu ve editörlüğünü Burak Dal, yapımcılığını ise Evin Barış Altıntaş üstlendi.

Belgeselde, gözaltı sırasında ve sonrasında kolluk kuvvetlerinin işkenceye varan şiddetine maruz kalan gazetecilerden Beyza Kural, Yıldız Tar, Sedat Yılmaz ve Bülent Kılıç gördükleri fiziksel ve psikolojik şiddeti, devamında yaşanan yargı süreçlerini ve verdikleri hukuk mücadelelerini ve bütün bu baskılara rağmen nasıl gazetecilik yapmaya çalıştıklarını anlatıyorlar.

Filmin ilk gösterimi, 14.Hangi İnsan Hakları Film Festivali kapsamında, Beyoğlu Aynalı Geçit'te 14 Aralık Cumartesi saat 17:00'da yapılacak.