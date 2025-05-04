Gazetecilerin ikinci durağı adliyeler oldu

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının medyaya yönelik baskı, sansür politikaları her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 3 Mayıs Uluslararası Basın Özgürlüğü günü kapsamında “2024-2025 Basın Özgürlüğü Raporu”nu açıkladı. 1 yıl içerisinde 29 gazetecinin tutuklandığına dikkat çekilen raporda bunlardan 18’nin hâlâ cezaevinde olduğu belirtildi. Rapora göre gazeteciler hakkında 313 soruşturma açılırken 123 gözaltı işlemi uygulandı, 90 gazeteci ise çeşitli soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “'Anti-demokratik uygulamaların tedavisi özgür haberciliktir. Gazetecilerin bu yılı da cezaevlerinde, adliyelerde ve karakollarda geçirdi” dedi.

TOPLAMDA 137 YIL HAPİS

Raporda aynı zamanda 212 davada 311 gazetecinin yargılandığı aktarıldı. Bu yargılamaların 196’sının ceza yargılaması olduğu belirtilen raporda 16’sının tazminat talepli özel hukuk davası olduğu aktarıldı. Rapora göre 300 gazeteci ceza davalarında, 11 gazeteci ve 4 kurum ise özel hukuk davalarında hâkim karşısına çıktı, toplamda 137 yıl 23 gün hapis cezası kararı verildi. 57 gazetecinin haklarında açılan davalardan beraat ettiğini belirten Durmuş, “Toplam 161 bin 980 TL adli para cezasına hükmedildi. Son bir yılda en az 6 gazeteci hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı” dedi.

Dezenformasyon Yasası’na dikkat çeken Durmuş, yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2022’den Nisan 2025’e kadar en az 67 gazeteci hakkında 85 soruşturma açıldığını söyledi. Durmuş, “Sadece bu yasa gerekçe gösterilerek en az 15 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci tutuklandı. En az 56 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. En az 90 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. 90 haber içeriğine erişim engellendi. 34 haber içeriğine hem erişim engellendi hem de tamamen silinmesine karar verildi. 3 basın kurumuna yönelik saldırı düzenlendi. 3 basın kurumu hedef gösterildi” ifadelerini kullandı.

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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KORUNMALI

Basın meslek örgütleri, dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Bakanlık önünde yapılan açıklamada, haberlere getirilen erişim yasakları, RTÜK ve Basın İlan Kurumu eliyle uygulanan ekonomik cezalar, artan oto sansür, sendikasız ve güvencesiz çalışma koşulları ile gazetecilerin mesleğini yapamaz hale geldiği ifade edildi.