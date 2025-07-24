Gazetecilerin özgürlük mücadelesi

Türkiye, sansürün kaldırılmasının ardından 1908’de ilan edilen 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Mücadele Günü’ne bu yılda yoğun baskı ve sansür altında girdi. Gazetecilere yönelik baskı, hedef ve gözaltına alma, tutuklama, şiddet, tehdit, şantaj ile saldırılar son sürat devam ediyor. Bugüne İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından başta ‘basın bayramı’ denilse de gazetecilerin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mücadele gününe dönüştü.

Özellikle AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana baskı akıl almaz boyutlara ulaştı. Basın Özgürlüğü İndeksi ve uluslararası raporlara göre Türkiye, AKP’nin iktidara geçtiği 2002 yılında basın özgürlüğünde 99’uncu sıradayken, bugün 180 ülke içinde 159’uncu sıraya kadar geriledi.

31 TUTUKLAMA

Basın meslek örgütlerinin raporlarına göre 2025 yılının ilk 3 ayında 25 gazeteci tutuklandı, muhalif kanallara RTÜK tarafından milyonlarca lira ceza yağdı. Yılın ilk çeyreğinde 90 ayrı davada 157 gazeteci yargılandı. 25 gazeteci tutuklandı, 50 gazeteci gözaltına alındı. 2025 yılınan son üç ayında ise 6 gazeteci daha tutuklandı.

RTÜK, 2025’in ilk üç ayında Halk TV, NOW, SZC TV ve TELE 1’e toplam 25 milyon 344 bin 68 TL para cezası verdi. Bu cezaların 22 milyon liradan fazlası İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yayınlar nedeniyle kesildi. Para cezalarına ek olarak SZC TV’ye 10 gün ekran karartma yaptırımı uygulandı.

GAZETECİLER DİRENİYOR

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’de gerçeği yazan kalemlerin susturulmaya çalışıldığını, televizyon kanallarının karartıldığını belirterek, "Gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle gözaltına alındığı, tutuklandığı ve susturulmaya çalışıldığı bir dönem yaşanıyor. Gerçekleri gösteren ve eleştirel yayın yapan televizyon kanalları RTÜK kararlarıyla karartılıyor. Hakikatin kalemi, suçun delili sayılıyor. Sansürle, baskıyla ve yargı sopasıyla susturulmak istenen basın emekçilerimiz, tüm zorluklara rağmen direniyor" dedi.