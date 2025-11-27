Gazetecilerin ve avukatların yargılandığı 19 Mart davasında beraat kararı
8 gazeteci ve 4 avukatın yargılandığı 19 Mart eylemlerine ilişkin davada, tüm sanıklar beraat etti. Mahkeme, savcılığın verdiği beraat mütalaasına uydu.
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 gazeteci ve 4 avukatın yargılandığı 19 Mart davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
12 isim hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla açılan davada karar bugün görülen ikinci duruşmada açıklandı.
Savcılık, tüm sanıkların beraati yönünde mütaala verdi.
Savcılığın mütalaasına uyan mahkeme, “yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraat etmelerine hükmetti.
Karar doğrultusunda Ali Onur Tosun, Arzı Can Cengiz, Baran Nevanoğlu, Bülent Kılıç, Deniz Demirdöğen, Emre Onan, Gökhan Kam, Hayri Tunç, Kurtuluş Arı, Mine Erdoşt, Yasin Akgül ve Zeynep Kuray beraat etti.