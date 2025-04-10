Gazeteciliğe operasyon: Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel adli kontrolle serbest

Gazeteciler, BirGün yazarı Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gazetecilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri saat 14.30'da başladı. Soykan ve Ağırel'in emniyetteki ifadeleri saat 17.10'da tamamlandı. Gazeteciler adliyeye sevk edildi.

Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

DOSYAYA GÖRÜŞMELER KONULDU

Erkan Kork'un, Flash TV'yi satın alma sürecinde Ağırel ve Soykan'ın "kendisine baskı yaptığını" iddia ettği öğrenildi. Kork savcılık ifadesinde, kanalı satın aldıktan sonra yayın anlayışını "bir gecede milli çizgiyle değiştirdiklerini" ileri sürerek kendisini savundu.

Soruşturma dosyasında, Ağırel'in Kork ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Tapelerin, Ağırel'in gazetecilik faaliyeti kapsamında Kork'a sorduğu soruları ve aldığı yanıtları içerdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilerin, 'Flash Haber TV'​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları" ifade edildi.

KENDİLERİ İFADEYE GİDECEKTİ

"Kaçma” ve “delilleri yokma şüphesiyle” gözaltına alınan gazeteciler, eğer gözaltına alınmasa kendi iradeleriyle bugün savcılığa gidip ifade verecekti.

Arama ve el koyma kararı gereğince de Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapıldı.

Gözaltında bulunan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in emniyetteki ifade işlemleri 14.30'da başladı. Gazetecilerin ifadesi saat 17.10'da tamamlandı ve adliyeye sevkleri yapıldı.

Savcı, iki gazeteciyi ifadelerini almadan saat 18.50 sularında tutuklama istemiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SEVK YAZISI AVUKATLARA VERİLMEDİĞİ İÇİN SORGULAMA DURDU

Soykan ve Ağırel'in hakimlikteki ifade işlemleri saat 19.20 dolayında başladı. Tutukluluğa sevk yazısı Soykan ve Ağırel’in avukatlarına verilmediği için sorgulama durdu.

SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Timur Soykan ve Murat Ağırel'in Erkan Kork’un yasadışı bahis faaliyetleriyle ilgili haber yapıp kanalı satın almalarını engellemeye çalıştıkları iddia edildi. Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

"(...) soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan şahıslardan ERKAN KORK isimli şahsa ait olan FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının şüpheli tarafından devir alınması süreci ile ilgili olarak, ilgilinin şikayet beyanında da anlatıldığı şekli ile FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının ilk etapta Halk TV tarafından satın alınmaya çalışıldığı, ancak satış ve devir işlemlerinin olumsuz olarak sonuçlandığı sonrasında Şüpheli Erkan KORK tarafından kanalın satın alma sürecinin başlatıldığı, başlayan süreçle birlikte şikayetçi olunan şahıslar tarafından şüpheli Erkan KORK ve şüpheliye ait PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş isimli ve ünvanlı şirket hakkında Yasadışı Bahis Konulu haber başlıklı paylaşımlar yapılmaya başlanıldığı, şikayetçi olunan Murat AĞIREL ve Timur SOYAKAN isimli şahıslarında önce şüpheli şüpheli Erkan KORK ile GSM üzerinden ve yüz yüze olmak üzere görüştükleri, görüşme akabinde ise Erkan KORK ve PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş isimli ve ünvanlı şirket hakkında Yasadışı Bahis Konulu haber başlıklı paylaşımlar yapmaya başladıkları, yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları ile FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının şikayetçi olan Erkan KORK tarafından satın alınmasını engellemeye çalıştıkları ve bu konuda yüz yüze görüşmelerde ve dijital ortamda yapmış oldukları aleyhe paylaşımlarla tehdit ve şantajda bulundukları, Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların uklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasaday azılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Saat 21.30 sularında Murat Ağırel'in ifadesi sona erdi ardından avukatları savunma yaptı. Verilen aranın ardından saat 22.15 sularında Timur Soykan'ın ifade işlemi başladı. Avukatların savunmalarının ardından saat 23.40 sularında karar için duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, iki gazetecinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu kapsamda Soykan ve Ağırel, haftada üç gün imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.

GAZETECİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılmalarının ardından gazeteciler açıklama yaptı. BirGün yazarı Timur Soykan şöyle konuştu:

"Büyük bir hukuksuzluk yaşadık aslında. Bir haber yaptık, o haber bir yasadışı baronu olduğu iddia edilen bir kişinin faaliyetleri ile ilgiliydi, artık ülkede hukuk o hale gelmiş ki o yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen kişi tutuklanıyor, cezaevine giriyor ve cezaevinden gerçekten hiçbir mantığı olmayan iftira olan suçlamalar yöneltiyor. Ve akıl almaz bir şekilde yargı ciddiye alıyor. Savcı ciddiye alıyor. Gazetecilik faaliyeti, röportaj yapmak suça dönüştürülmeye çalışılıyor. Oysa biz gazetecilik yaptık, büyük skandalın peşindeydik. Çünkü şöyle düşünün yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen kişi bir banka satın aldı, televizyon kanalı alabiliyordu. Bunlara MASAK, BDDK nasıl izin verdi? Bu dünyanın her yerinde çok büyük bir haberdir ve skandaldır.

Tutuklanmadığımıza sevindik, maalesef ülke bu halde. Maalesef insanlar çok saçma nedenlerle hukuksuz bir şekilde tutuklanabiliyorlar. Buna alışmamak gerekiyor. Gazetecilerin haber yaptığı için evinin basılmaması gerekiyor. Biz en iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ise şöyle dedi:

"Çok ilginç bir süreç yaşadık, bayramdan önce bizim ifademizin alınması için emniyetten arandık ve savcıya geldik hemen, 'Acelesi yok, bayramdan sonra ifadenizi alırız' dediler. Bayramdan sonra oldu, avukatlarımız geldi, ifade vermek istediğimizi söyledik. 'Acelesi yok, perşembe günü verirsiniz' dediler. Dün avukatımla konuştum saat 1'de bugün buraya gelip Çağlayan Adliyesi'nde ifade verip sonra da yayınımıza gidecektik. Sabah saat 6'da polis arkadaşlarımızın zili çalmasıyla uyandık.

Bana 5 soruldu, Timur'a 3 soru soruldu, tamamının cevabını verdik, çünkü tapeler var. Dosyada kuvvetli suç şüphesi diye bahsediliyor. Değerli meslektaşlarım, dosyanın içerisinde hiçbir şey yok, bir tane kağıt parçası ve polisin bize sorduğu sorular var. Dosyaya delili biz sunduk. Biz bugün gazeteciliği savunduk, gazetecilik suç değildir dedik. Ne yaptıysak yarın 10 katını daha fazla yapacağız. Çünkü bu ülkenin çocuklarını yasa dışı bahis ile zehirliyorlar. Doğru bildiğimizi yazmaktan geri adım atmayacağız, bizim yolumuzu Uğur Mumcu aydınlatıyor, hiçbir gazeteci dönmez bu yoldan..."

Timur Soykan, tutuklama istemiyle çıktığı mahkemede duruşmayı çizdi.

PEK ÇOK İSİM DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Gazetecilerin aileleri ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Aylin Nazlıaka, Sibel Suiçmez ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş destek için adliyeye geldi.

TİMUR SOYKAN'DAN BİRGÜN'E MESAJ

Yazarımız Timur Soykan, avukatları aracılığıyla gazetemiz BirGün'e mesaj gönderdi.

Soykan, mesajında, "Patronumuz yok ama sahipsiz değiliz. İyi ki BirGün var. Yoldaşlara çok selam. Hakikat mücadelemizde omuz omuzayız" ifadelerine yer verdi.

SOYKAN: ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kontrole götürülürken konuşan yazarımız Timur Soykan, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek" dedi.

AĞIREL'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirtti.

Avukat Ermaner, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler @muratagirel ve @timursoykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı.



İfade için… pic.twitter.com/2TY1tHE5cP — Enes H. Ermaner (@ehermaner) April 10, 2025

ŞULE AYDIN: YETER

Gözaltına ilişkin açıklama yapan gazetecilerin mesai arkadaşı Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor.

Yeter! — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Soykan ve Ağırel'in polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) paylaşım yapan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

Yeter!

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

Gazetecilik suç değildir!… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 10, 2025

SOL PARTİ: HEP BERABER SAVUNACAĞIZ

SOL Parti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor! 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak göz altına alınıyorlar! Hep beraber savunacağız" denildi.