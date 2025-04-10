Gazeteciliğe operasyon: Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel adliyeye sevk edildi

Gazeteciler, BirGün yazarı Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gazetecilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri saat 14.30'da başladı. Soykan ve Ağırel'in emniyetteki ifadeleri saat 17.10'da tamamlandı. Gazeteciler adliyeye sevk edildi.

Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

DOSYAYA GÖRÜŞMELER KONULDU

Erkan Kork'un, Flash TV'yi satın alma sürecinde Ağırel ve Soykan'ın "kendisine baskı yaptığını" iddia ettği öğrenildi. Kork savcılık ifadesinde, kanalı satın aldıktan sonra yayın anlayışını "bir gecede milli çizgiyle değiştirdiklerini" ileri sürerek kendisini savundu.

Soruşturma dosyasında, Ağırel'in Kork ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Tapelerin, Ağırel'in gazetecilik faaliyeti kapsamında Kork'a sorduğu soruları ve aldığı yanıtları içerdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilerin, 'Flash Haber TV'​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları" ifade edildi.

KENDİLERİ İFADEYE GİDECEKTİ

"Kaçma” ve “delilleri yokma şüphesiyle” gözaltına alınan gazeteciler, eğer gözaltına alınmasa kendi iradeleriyle bugün savcılığa gidip ifade verecekti.

Arama ve el koyma kararı gereğince de Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapıldı.

Gözaltında bulunan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in emniyetteki ifade işlemleri 14.30'da başladı. Gazetecilerin ifadesi saat 17.10'da tamamlandı ve adliyeye sevkleri yapıldı.

TİMUR SOYKAN'DAN BİRGÜN'E MESAJ

Yazarımız Timur Soykan, avukatları aracılığıyla gazetemiz BirGün'e mesaj gönderdi.

Soykan, mesajında, "Patronumuz yok ama sahipsiz değiliz. İyi ki BirGün var. Yoldaşlara çok selam. Hakikat mücadelemizde omuz omuzayız" ifadelerine yer verdi.

SOYKAN: ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kontrole götürülürken konuşan yazarımız Timur Soykan, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek" dedi.

AĞIREL'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirtti.

Avukat Ermaner, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler @muratagirel ve @timursoykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı.



İfade için… pic.twitter.com/2TY1tHE5cP — Enes H. Ermaner (@ehermaner) April 10, 2025

ŞULE AYDIN: YETER

Gözaltına ilişkin açıklama yapan gazetecilerin mesai arkadaşı Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor.

Yeter! — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Soykan ve Ağırel'in polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) paylaşım yapan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

Yeter!

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

Gazetecilik suç değildir!… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 10, 2025

SOL PARTİ: HEP BERABER SAVUNACAĞIZ

SOL Parti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor! 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak göz altına alınıyorlar! Hep beraber savunacağız" denildi.