Gazeteciliğe yargı baskısı

Haber Merkezi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) muhalif kanallara yönelik cezalarında dozu arttırırken, yargı yoluyla da muhalif gazeteciler susturulmaya çalışılıyor. Halk Tv yöneticileri ve programcıları hakkında hazırlanan iddianamelerde 4’er yıla kadar ceza istendi.

Halk TV’de 23 Eylül 2024’te yayınlanan "Seda Selek ile Neden Sonuç" programındaki sözleri nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kahveci’nin programda Erdoğan’a yönelik konuşması aktarıldı. Tezkan’ın da Kahveci’yi destekleyen sözler söylediği ifade edildi. İddianamede, Suat Toktaş’ın kanalın sorumlu müdürü olarak bu programı yayınlamasının "Cumhurbaşkanı’na hakaret" eylemi kapsamında olduğu öne sürüldü. "Erdoğan’ın şeref, onur ve saygınlığının rencide edildiği" iddia edildi. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tezkan, Kahveci ve Toktaş hakkında 1’er yıl 2’şer aydan 4’er yıl 8’er aya hapis cezası istendi.

SOYKAN VE PEHLIVAN’A DAVA

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Barış Pehlivan’a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Soykan ve Pehlivan hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Soykan ve Pehlivan sanık olarak yer aldı. İddianamede, Soykan ve Pehlivan hakkında, 15 Ekim 2024’te Halk TV’de yapılan "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" isimli programda "toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik şekilde yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılayıcı yargı görevlilerinin toptan bir anlayışla töhmet altında bırakan sözler sarf ettikleri" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Programa katılan Murat Ağırel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı, Timur Soykan’a atılı "cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama", Barış Pehlivan’a atılı "devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma usulü farklı olduğundan bu suçlar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Halk TV’de yayınlanan programa dair yayının RTÜK’ten talep edilerek incelendiği belirtildi. Değerlendirilmek üzere Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.