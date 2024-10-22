‘Gazeteciliği onuruyla yapmak istiyoruz’

Haber Merkezi

Zonguldaklı gazeteciler, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde Madenci Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazetecilik mesleğinin giderek itibar kaybetmesine, ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere tepki gösteren DİSK Basın-İş, çoğu gazetecinin asgari ücret veya biraz üstü maaş aldığını vurguladı.

Mevcut çalışma koşullarının mesleğin hem geleceğini hem de onurunu tehdit ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Asgari ücretle veya altında ücretlerle çalışan arkadaşlarımız var! Gazetecinin geçim derdiyle boğuşarak doğru haber yapmaya çalışması basın özgürlüğüne vurulmuş darbedir. Mesleğimizi hakkıyla yapabilmek için insan onuruna yakışır maaş ve çalışma koşulları istiyoruz. Emeğimizin asgari ücretle sınırlanması kabul edilemez.”

Açıklamada aynı zamanda basın özgürlüğünü günden güne daha çok tehdit eden sansür uygulaması ve baskı ortamına tepki gösterildi, basın kartı uygulamasında ayrımcılık gözetilmemesi talep edildi.