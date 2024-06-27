Gazeteciliğin zaferi

ABD ile yaptığı anlaşma sonrası serbest bırakılan Assange, ülkesi Avustralya’ya döndü. İngiltere’de 7 yılını geçirdiği Ekvador Büyükelçiliği’nin eski konsolosu Narvaez, “Bu bir zafer ama tehlikeli bir emsal” dedi.

Semiha DURAK

Casusluk suçunu kabul etmesi karşılığında ABD ile vardığı anlaşmanın ardından, Birleşik Krallık’taki Belmarsh hapishanesinden serbest bırakılan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, ülkesi Avustralya’ya vardı. Assange, ABD'yle yaptığı anlaşma gereği ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan Adası mahkemesine giderek hakkındaki “ulusal savunmaya ilişkin gizli belgeleri elde etme ve ifşa etme amaçlı komplo” suçlamasını resmi olarak kabul etmişti.

Assange’ın İngitere’deki 12 yıllık esaretinin ilk 7 yılını geçirdiği Ekvador Büyükelçiliği’nin eski konsolosu Fidel Narvaez, Wikileaks’in kurucusunun büyükelçilikteki yıllarını BirGün’e anlattı.

Assange’ın özgür kalmasını, karşı karşıya kaldığı tehditler göz önüne alındığında bir “zafer” olarak niteleyen Narvaez, “Ama yine de mükemmel bir zafer değil, çünkü işlemediği bir suçu kabul etmenin bedeli var” dedi. Assange’ın “suçlandığı her şeyde kesinlikle masum” olduğunu kaydeden Narvaez, şunları söyledi: “Casusluk yapmadı. Doğru bilgileri elde etmek ve yayımlamak gazeteciliktir. ABD’nin yaptığı gazetecilik faaliyetini suç saymak. Bu, ilk kez suç sayılıyor.”

TEHLİKELİ BİR EMSAL

Anlaşmanın gazetecilik ve basın özgürlüğü açısından “çok tehlikeli bir emsal” olduğunu belirten Narvaez, şöyle devam etti: “ABD Julian'ı kendi topraklarına getiremese bile hala kendi yasalarını uluslararası alanda uygulamaya çalışıyor. Bundan sonra aynısını yapmaya cesaret edecek herkese bu şekilde davranmayı deneyecekler.”

Assange’ın 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınma talep ettiğinde, Ekvador’da ilerici bir hükümet olduğuna dikkat çeken Narvaez, “Dönemin Devlet Başkanı Rafael Correa, ABD’nin emperyalist dış politikasına karşı çıkıyordu. Ardından Ekvador’da hükümet değişti ve yeni hükümet ABD’nin baskısına boyun eğdi” dedi. Yeni hükümetin “İngiliz polisinin büyükelçiliğe girmesine izin vererek onu fiilen dışarı attığını” belirten Narvaez, yeni hükümetin politikalarına uymadığı gerekçesiyle konsolosluktaki görevinden alındığını belirtti.

HER ŞEY BİTMEDİ

Assange’ın Konsoloslukta ve hapishanedeki günlerinde ciddi fiziksel ve psikolojik baskılara maruz bırakıldığını belirten Narvaez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Julian, çok dayanıklı ve işine çok bağlı. Yıllardır yaptığı işi, yani gerçekleri yayımlamak ve gazetecilik yapmaktan başka bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu dava, insan haklarının bu kadar açık bir şekilde ihlal edilemeyeceğine dair bir mesaj da taşıyor. Bunca yılın ardından şimdi sadece iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. Doğanın, özgürlüğün ve sadece eşi ve çocuklarıyla değil, Avustralya'da artık babası ve annesi ve tüm ailesiyle vakit geçirmenin tadını çıkarmalı. Julian'ın davasını takip etmeye devam etmeliyiz. Henüz her şey bitmedi. Yeniden kendi sesini geri kazanacak, kamuoyuna konuşabilecek, kendini savunabilecek ve tekrar yayım yapacak duruma gelecek. Assange’ı ve ailesini desteklemeye devam etmemiz gerekiyor.”