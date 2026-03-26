Gazetecilik dört duvara sığmaz

Haber Merkezi

İsmail Arı ve cezaevindeki birçok gazeteci üzerinden topluma verilmek istenen gözdağı ters tepti. Gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalara karşı ülkenin dört bir tarafında süren eylemler dün de devam etti. Gazeteci Arı’nın tutukluluğunun dördüncü gününde dayanışma ziyaretleri sürerken toplumun çeşitli kesimlerinden “Gazetecilik suç değildir, İsmail Arı yalnız değildir” sloganları yükseldi.

Tek suçu iyi gazetecilik yapmak olan Arı, cezaevinden gönderdiği mesajda, “Cezaevinde, koğuşumda kendi tutuklama haberlerini izleyen bir gazeteci oldum. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Beni buraya tıkıp susturamazlar. Gazeteciliğe dört duvar arasında da devam edeceğim” dedi.

70’ten fazla noktada yapılan eylemler dün de Çorum, Amasya, Muğla Fethiye,Balıkesir ve ilçelerinde devam etti. Yurttaşlar İsmail Arı ve tüm tutuklu gazetecilere özgürlük talep etti.

Kent meydanlarında yapılan açıklamalarda, “BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır. İsmail tutuklanmadan önce okurlarına, dostlarına gönderdiği mesajda şunları söylemişti: ‘Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun’ demişti. Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler meslektaşları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız” denildi.

Eylemlerin yanı sıra İstanbul ve Ankara bürolarına ziyaretler sürdü. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zeliş Irmak, İsmail Arı’nın tutuklanması nedeniyle BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu. Evrensel heyeti BirGün’e, bir Evrensel okurunun çizdiği Metin Göktepe portresini hediye etti.

TMMOB, KESK, TTB ve DİSK yöneticileri İstanbul Büro’yu ziyaret etti. Arı’nın meslek örgütleriyle ve sendikalarla her zaman dayanışma içerisinde olduğunu ve seslerini duyurduğunu hatırlatan İstanbul şube yöneticileri, “İsmail Arı’nın ve tutuklu tüm gazetecilerin yanındayız. Sadece gazetecilik değil, tüm toplum cezalandırılmak ve susturulmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz” denildi.

RSF Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile CPJ Gazetecileri Koruma Komitesi Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret de ziyaretlerinde dayanışma mesajları iletti.

Arı ile dayanışmak için çalıştığı Ankara bürosuna gün içinde ziyaretler devam etti. TİP Milletvekili Ahmet Şık ve Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, CHP milletvekilleri Cevdet Akay, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Jale Nur Süllü, BES Genel Başkanı Özer Avanaş ve BES MYK üyeleri BirGün Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Ahmet Şık ziyarette, “İsmail Arı’nın yanındayız. Türkiye’deki özgür basın mücadelesinin ve bu mücadeleyi veren gazetecilerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Cevdet Akay, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Jale Nur Süllü de BirGün Gazetesi Ankara Bürosu'na destek ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, “Gerçekler tutuklanamaz, gazetecinin kalemine kilit vurulamaz. Yurttaşların gerçekleri öğrenebilmesi için kaleminin onuruna sahip çıkan bütün gazetecilerin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

HİÇBİR ŞEY HUKUKA UYGUN DEĞİL

BirGün TV’ye konuk alan hukukçu Kerem Altıparmak, Arı’nın tutuklanma sürecini ve dezenformasyon yasasını değerlendirdi. Zafer Arapkirli’nin dezenformasyon yasasına ilişkin, “O zamanlar hep yaptığımız bir vurgu vardı. ‘Bunu bilinçli olarak ve kasten gazetecileri susturmak amacıyla kullanacaksınız, bu maddenin amacı esasen bu’ Dediklerimiz doğrulandı herhalde değil mi hocam?” ifadelerine yanıt veren Altıparmak, Fazlasıyla doğrulandı. Bence bizim öngördüğümüz noktanın da ilerisine geçti. Siz bir haber yaptınız ve ifadeye çağrıldınız.

‘Hakkındaki suçlamalara cevap ver’ deniyor. Nerede suç olduğunu kendime göre tahmin edip tek tek hepsini mi açıklayacağım? Böyle bir yargılama usulü olmaz. Geldiğimiz noktada, diğer unsurlar hiç olmasa bile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen şey bile gazeteciye söylenmiyor” ifadelerini kullandı.

Tutukluluk sürecinden de Arı’nın da avukatlığın yapan Altıparmak, “İsmail’in dosyasına bakıyorsunuz; gerçeğe aykırı haber yapıldığı iddiası var ama hiçbir vakıf ‘bizimle ilgili yalan haber yaptı’ dememiş. Cumhurbaşkanı veya yakınlarından böyle bir talep gelmemiş. Kamusal kaynakların aktarıldığı iddia edilen belediyeler ve ilgili kurumlardan da şikayet yok. ‘Resen soruşturma başladı’ deniyor. Dosyada bir polis araştırma tutanağı da yok. Herhalde hafta sonu savcısı öyle bakarken İsmail’in haberini bulup "A, bu yalan haber" dedi.

BUGÜN ANKARA’DAYIZ

Gazetecilik meslek örgütleri, basına yönelik yapılan son gözaltı ve tutuklamalara karşı tepki göstermek ve dayanışmayı ifade etmek üzere BirGün Gazetesi önünde buluşacak.

Eylem, bugün BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde saat 11.30'da yapılacak. "'İsmail Arı'ya ve Alican Uludağ'a özgürlük' şiarıyla yapılan çağrıda, "Tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu dayanışmayı

büyütmeye çağırıyoruz" denildi.

Avrupa Gazeteciler Birliği’nden çağrı

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmasını derin bir endişeyle karşıladıklarını belirterek, Arı'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. AEJ tarafından yapılan açıklamada, Arı'nın ve yargılanan diğer tüm gazetecilerin üzerindeki suçlamaların derhal düşürülmesi talep edildi. 18 Ayda 41 Gazeteciye Soruşturma İsmail Arı'nın gözaltına alınmasının münferit bir olay olmadığına dikkat çeken Birlik; Sinan Aygül, Alican Uludağ ve Furkan Karabay gibi pek çok tanınmış gazetecinin de Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca ("Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma") benzer süreçlerden geçirildiğini hatırlattı.

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, PEN Norveç, ARTICLE 19, Uluslararası Basın Enstitüsü, DİSK Basın-İş Sendikası ve Gazetecileri Koruma Komitesi’nin içerisinde bulunduğu 8 kurum, Arı’nın tutuklanmasını kınayarak derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu tutuklama, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine yönelik süregelen sistematik politikanın bir parçasıdır. İfade özgürlüğünü hedef alan bu tür uygulamalar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da zedelemektedir. Yetkilileri, gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmeye davet ediyor; İsmail Arı'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır."

SANSÜR YASASI GİYOTİN GÖREVİ GÖRÜYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Son olarak BirGün muhabiri İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığını anımsatan Emir, "Türkiye dezenformasyon yasası dedikleri sansür yasası üzerinden gazeteciler için bir cehenneme dönüşmüştür. Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir" dedi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın da "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandığını kaydeden Emir, 100'e yakın "Türkiye dezenformasyon yasası dedikleri sansür yasası üzerinden gazeteciler için bir cehenneme dönüşmüştür" dedi. Dezenformasyon yasasına karşı tepkilerini daha önce de ilettiklerini anımsatan Emir, "Sınırları belirsiz, herkesin dilediği gibi anlayacağı bir yasa olamaz. Yalanın, gerçeğin ne olduğuna kim karar veriyor? Gerçeğin belirleyici basın, ifade özgürlüğü değil midir? Gerçeğe ancak bu şekilde ulaşmaz mıyız? Büyük hukuksuzluklar var" dedi.

"Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasayı düzeltelim. Burada vebal var" diyen Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenerek bu yasanın düzeltilmesi çağrısı yaptı. Emir, "Gazetecileri görev yapamaz hale getirme, ayak altından çekme operasyonlarına bir son verelim" şeklinde konuştu.