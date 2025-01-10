Gazetecilik faaliyetine ceza talebi
Haber Merkezi
Siirt Belediye Eş Başkanı ve gazeteci Sofya Alağaş’ın “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada gizli tanık dinlendi. Mütalaasını sunan iddia makamı, ceza talep etti.
Siirt Belediye Eş Başkanı ve gazeteci Sofya Alağaş, gazetecilik faaliyetleri yürüttüğü dönemde hakkında “terör örgütü üyesi” olma iddiasıyla açılan davada yargılaması sürdü. Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini reddetti. Ardından mütalaasını sunan iddia makamı, Alağaş’ın “terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.