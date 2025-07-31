Gazetecilik kazanacak, hakikat kazanacak

Haber Merkezi

22 Şubat’tan beri Halkların Demokratik Kongresi (HDK) dosyasından tutuklu olan gazeteci Ercüment Akdeniz’in davası bugün Çağlayan Adliyesinde görülecek. Akdeniz, "HDK tarafından düzenlenen toplantılara katılmak ve bu toplantılarda PKK/KCK çizgisine paralel ifadeler kullanmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanıyor.

Disk Basın İş'ten yapılan çağrıda, "Üyemiz Ercüment Akdeniz, barış, emek ve demokrasi mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle 160 gündür hapiste. Tutuklu yargılanması için yeterli delil bulunmayan, kaçma şüphesi olmayan Ercüment Akdeniz'in ilk duruşmasında Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz. Gazetecilik kazanacak, hakikat kazanacak" denildi. 160 gündür tutuklu olan Akdeniz’in özgürlüğü için dün gazetecinin kitaplarının imzalandığı bir etkinlik de düzenlendi. Basın meslek örgütleri de Akdeniz'in özgürlüğü için çağrıda bulundu.