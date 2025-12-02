Gazetecilik kıyımı

Haber Merkezi

Ülkedeki gazeteciler zor şartlar altında mesleklerini yapmaya devam ediyor. Tutuklanan gazeteciler adliye koridorlarında, dışarıda olanlar ise saldırılar ve işsizlik dayatmasıyla mücadelelerini sürdürüyor.

Evrensel’in İzmir Bürosuna 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dün görülen ikinci duruşmada saldırgan İsa Can Biler, tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmazken duruşma sonrası Evrensel’le dayanışmak için duruşmaya gelen okurlar ve kitle örgütü temsilcileri açıklama yaptı.

Gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, eldeki görüntü kayıtları, deliller ve HTS kayıtlarının saldırının planlı olduğuna işaret ettiğini belirterek, “Biz çok iyi biliyoruz ki bu kişinin arkasında birileri var. Özellikle İzmir sermayesinden ve mafya bağlantılı bir yapıdan söz ediyoruz. Bunların açığa çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Avukat Devrim Avcı ise muhalif gazetecilerin yazdıkları haberler ya da yönelttikleri eleştiriler nedeniyle hızla davalarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, “Aynı duyarlılığı Evrensel’e yönelik bu saldırıda da bekliyoruz. Çünkü bu olay yalnızca bir gazeteye değil, tüm muhalif basına yönelik açık bir gözdağıdır” diye konuştu.

100 GÜNDE SERBEST

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, "İzmir büromuza 13 Ağustos gecesi bir şarjör dolusu mermi sıkıldı. Ertesi gün kovanları iç merdivenlerde topladık. Yani içeride biri olsa ölebilirdi. Doğru dürüst bir olay yeri inceleme bile yapılmadı. Sonra etkili bir soruşturma yapılmadı. Tek bildiği ezberletilmiş ‘sarhoştum hatırlamıyorum, gazeteyi hedef almadım, rastgele ateş ettim’ sözlerini söylemek olan tetikçinin azmettiricileri araştırılmadı. Soruşturma bu yönde genişletilmedi. Şimdi tetikçi de tahliye oldu. Gazeteciler aylar-yıllardır tutuklu, öldüresiye gazete kurşunlayanlar 100 günde serbest" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

‘HUKUKİ DEĞİL SİYASİ!’

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tehdit ettiği’ iddiasıyla yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, sağlık sorunları nedeni ile ara verdiği Youtube programına geri döndü. Hakkında verilen kararın hukuki değil siyasi olduğunun altını çizen Altaylı tek üzüntüsünün de kaçma şüphesiyle tutukluluğumun devamı olduğunu ifade etti.

200 GÜNDÜR CEZAEVİNDE

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay ise bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Furkan Karabay

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan ‘mağdur’ olarak yer aldı.

Karabay’ın davası bugün saat 10.30’da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Karabay tutukluluğunun 201’inci gününde hakim karşısına çıkacak.

SÖZCÜ’DE İŞTEN ÇIKARMA

1 Mart 2023’te yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de ise Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil en az 14 çalışanın işine son verildi. Bu büyük tenkisat, Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’ye Genel Yayın Yönetmeni olacağı yönündeki iddianın ortaya atılmasından sonra gerçekleşti. Çağdaş Gazeteciler Derneği, "EKOL TV’de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1’e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşti. Şimdi de Sözcü TV’de hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.