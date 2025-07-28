Gazetecilik meslek örgütlerinden çağrı: “Filistinli meslektaşlarımız için ses veriyoruz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş, Gazze’de görev yapan gazetecilerin yaşam hakkına yönelik ihlalleri protesto etmek için ortak bir basın açıklaması düzenleyecek.

Açıklama, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30’da İstanbul Levent’teki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilecek.

Çağrıda, Gazze’de gazetecilere yönelik süregelen saldırıların “trajik ve kabul edilemez” olduğu vurgulanırken, gazetecilik meslek örgütleri ve duyarlı kamuoyuna bu protestoya katılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun gözü önünde ve cezasızlık zemininde öldürülen gazetecilerin ardından açlıkla sınanan Filistinli gazetecilerin durumunun gündeme taşındığı belirtildi.