"Gazetecilik suç değildir": Basın meslek örgütlerinden Alican Uludağ'ın duruşması öncesi adliye önüne çağrı

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" diyen basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşmasının yüz yüze gerçekleştirilmesini talep etmek üzere bir araya gelmek için çağrıda bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Gazetecilere Özgürlük, Gazetecilik Suç Değildir!" tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebi yinelendi. Meslek örgütleri, DW Muhabiri Alican Uludağ’ın Ankara’da hâkim karşısında yüz yüze yargılanması gerektiğini vurguladı.

Halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne inanan tüm yurttaşların ve gazetecilerin davet edildiği buluşma, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirilecek. Basın açıklaması; Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) ortak imzasıyla düzenlenecek.

Buluşmanın çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz” inancıyla tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrımızı yinelemek, Alican Uludağ’ın Ankara’da hakimin karşısında yüz yüze yargılanmasını talep etmek üzere buluşuyoruz. Basın Meslek örgütleri olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı, halkın haber alma hakkına inanan tüm dostlarımızı bekliyoruz."