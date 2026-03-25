Gazetecilik suç değildir: Basın meslek örgütlerinden İsmail Arı için çağrı

Aralarında ARTICLE 19, Uluslararası Basın Enstitüsü ve Gazetecileri Koruma Komitesi’nin de bulunduğu basın ve ifade özgürlüğü örgütleri, BirGün Gazetesi muhabiri Gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yapılan ortak açıklamada, muhabirimiz Arı’nın “derhal ve koşulsuz serbest bırakılması” istendi.

8 kurumun ortak imzasıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Aşağıda imzası bulunan basın ve ifade özgürlüğü örgütleri olarak BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasını kınıyor; gazetecinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde 21 Mart günü, gece saatlerinde gözaltına alınan İsmail Arı, Ankara'ya götürülerek tutuklandı. Arı'ya Türk Ceza Kanunu kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüphelinin ifadesini alma gereği dahi duymadan dosyayı doğrudan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği bildirildi. Emniyet sorgusunda Arı'ya, kendisine ödül kazandıran ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nün operasyon yapmasını sağlayan haberi de soruldu.

Meslek hayatına BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başlayan Arı, özellikle yolsuzluk ve tarikatlarda çocuklara yönelik taciz haberleriyle tanındı. Gazetecilik çalışmaları kapsamında çeşitli ödüller kazanan Arı; İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllere layık görüldü.

Soruşturma dosyasının Arı'nın sosyal medya paylaşımları, haber içerikleri ve katıldığı kamuya açık etkinlikler üzerine kurulması; rutin gazetecilik faaliyetlerinin suç unsuru olarak değerlendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Haber takibi yapmak, kaynaklarla görüşmek ve kamuoyunu ilgilendiren konuları araştırmak suç değildir.

Bu tutuklama, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine yönelik süregelen sistematik politikanın bir parçasıdır. İfade özgürlüğünü hedef alan bu tür uygulamalar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da zedelemektedir. Yetkilileri, gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmeye davet ediyor; İsmail Arı'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır."