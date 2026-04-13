Gazetecilik suçlanıyor

HABER MERKEZİ

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan BirGün muhabiri İsmal Arı Sincan Cezaevi’nden mesaj gönderdi. Arı, "Gazetecilik yapmamı engellemek için beni cezaevine attılar. Dört duvar arasından sesleniyorum, soruyorum! İddianamem nerede? İddianamemi hazırlayın. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak" dedi.

İsmail Arı, BirGün yazarı Timur Soykan’a da mektup gönderdi. İsmail Arı, mektubunda, "21 gündür cezaevinde tutuluyorum. Burada olmamın tek nedeni gazetecilik yapmam. Her alanda savunacağım dört haber ve videoma ‘halkı yanıltıcı’ dediler. Oysa hepsi gerçekti! Bayram günü beni tutuklayabilmek için bahane uydurdular. Bütün akrabalarımızın kapısına dayanıp eş zamanlı operasyon düzenlediler" dedi.

VAZGEÇMEYECEĞİM

"Ben uyuşturucu baronu muyum?" diye soran Arı, "Uyuşturucu baronuna operasyon düzenler gibi hareket ettiler. Bir yandan beni susturmak istediler, bir yandan da dışarıdakilere gözdağı vermeyi amaçladılar. Ben gazeteciliği büyük bir aşkla, tutkuyla yaptım. Ne yaparlarsa yapsınlar ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İsmail Arı, şöyle devam etti: "Ayrıca benim için yaptıkları masrafı keşke Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü için yapsalardı. Gözaltına alınınca önce Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Bina yeni inşa edilmiş ama ne asansörü ne de tuvaletlerdeki sifonları çalışmıyordu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiğimde ise pantolonumu indirip eğilip kalkmamı istediler! Şimdi Yunus Emre Vakfı’nı soymakla suçlananlar ile aynı cezaevindeyim. Yunus Emre Vakfı soygununu ilk haber yapan benim. Bu haber ile üç ödül aldım. Adeta Levent Kırca skeci gibi." Muhabirimiz Arı, son olarak, "Yüzümde ne korkuyu ne de pişmanlığı göremeyecekler. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim" vurgusunda bulundu.

KRİMİNALİZE EDİYORLAR

Gazetecilik yaptığı için tutusak edilen bir diğer isimden biri de Cihan Berk. Dersim’de, 19 Aralık 2025’in sabah saatlerinde gözaltına alınan ve ardından “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk’in yargılandığı davanın ilk duruşması 15 Nisan’da saat 11.20’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

BirGün’e gönderdiği mektupta hakkında hazırlanan iddianameye değinen Berk kendisine; “ikametinde Ebru Timtik kütüphanesi kurmak”, “Ebru Timtik adına yapılan belgeselin gösterimini yapmak”, “kuyu tipi cezaevinde açlık grevi yapan Serkan Onur Yılmaz ve Aberk Demirdöğen için yapılan destek kampanyası için video çekmek”, “hapishanede bulunan kişilerle örgütsel içerikli mektuplaşmak”, “PİRHA’da örgüt lehine örgüt mensuplarına ve örgüte meşruiyet kazandıracak şekilde haber yapmak” suçlamalarının yöneltildiğini söyledi.

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tutulan Berk, Avukat Ebru Timtik’in İstanbul Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği’ne üye olduğunu anımsatarak, “Timtik adına yaplan ‘Adalete Adanmış Bir Ömür’ belgeselinin KESK Dersim Şubesi’nde gösterimini yapmam suçlama konusu oldu. İllegal hiçbir görüntünün olmadığı bir belgesel nedeniyle suçlanmam kabul edilemez. Birçok gazeteci arkadaşım gibi kuyu tipi hapishanelerine dair ben de haber yaptım. Serkan Onur Yılmaz’ın açlık grevinin 300’üncü gününde düzenlenen destek kampanyasına ben de video çekerek destek verdim. Amacım tamamen insani gerekçelerdir. ‘Yılmaz’ın talepleri kabul edilsin, kuyu tipi hapishaneler kapatılsın’ dedim. Videoda örgüt propagandası veya herhangi bir suç teşkil edecek söz söylemedim” dedi.

Berk, “Yazdığım mektuplarda örgütsel hiçbir şey yoktur. Eğer olsaydı zaten mektuplarım, mektup okuma komisyonunca engellenirdi” ifadelerini kullandı.

Berk, yaptığı haberlerin başka bir internet sitesinde kaynak gösterilerek yayımlanmasının da iddianamede suçlama konusu yapıldığını hatırlattı. Gazeteciliğin kriminalize edilmesine tepki gösteren Berk son olarak şöyle konuştu: “PİRHA’da madene direnen köylüler, yol, su ve elektrik sorunu yaşayan yurttaşlarla ilgili pek çok haber yaptım. Burada suçlanan gazeteciliktir.”