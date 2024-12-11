Gazetecilik yargılanamaz!

Haber Merkezi

Kamuda yaşanan skandallara her geçen gün yenisi eklenirken tüm bu yaşananları kamuoyuna taşıyan BirGün’e açılan davalar sürüyor. BirGün’ün 5 Haziran’da manşetine taşıdığı Timur Soykan imzalı “Halkbank’tan mafyaya kredi” başlıklı haberine ilişkin Halk Bank tarafından açılan davanın yargılanmasına başlayacak. “Ticari itibarının zedelendiği”ni öne süren bankanın 1 milyon TL tazminat talep ettiği BirGün ve Soykan’ın yargılanacağı dava yarın saat 10.50’de İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek.

Soykan haberde Ayhan Bora Kaplan soruşturması için hazırlanan MASAK Raporu’nda Kaplan’ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank’tan 550 milyon TL’den fazla kredi aldığını yazmıştı. Haberin yayımlandığı tarihte jet hızıyla sansür uygulanmıştı.

DOĞRU BİLDİĞİMİZDEN BİZİ ALIKOYAMAZLAR

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, haberi göz ucuyla okuyan hiçbir mahkemenin BirGün ve Soykan aleyhine karar vermeyeceğine dikkat çekerek “Ne bu dava ne de benzerleri bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz” dedi.

Aydın, “Haberin yarattığı büyük etkiden rahatsız olan Halkbank yaptığı işten özür dileyeceğine önce mahkemelere ‘erişim engeli’ kararları aldırdı şimdi de tazminat davasıyla hem Timur Soykan’ı hem de bizi cezalandırmaya çalışıyor. Haberin tartışılacak tek bir noktası dahi yok” diye konuştu. Aydın son olarak şu ifadeleri kullandı: “Varlık nedenlerimizden biri bu haberleri yapmak ve yayımlamaktır. Her şeyden önce gazetenin sahibi olarak gördüğümüz okurlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu haberlerin bugün ülkeyi soyanların yargılanacağı davalarda delil olacağı günlerin de çok uzak olmadığını belirtmek isteriz. Günün sonunda bizim bugün çıkartıldığımız mahkemelerin müdavimleri haberlerimize konu olan soyguncular olacaktır.”

Soykan davaya ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Haberlerimiz doğru ve resmi belgeli olsa da artık gazeteciler yargılanabiliyor. Bankanın, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkili şirketlere 550 milyon TL’ye ulaşan kredi iddiası söz konusu ve biz bunu haberleştirdik. Ancak biz bunu iddia etmedik, MASAK Raporu’nda, Kaplan’ın kara para akladığına ilişkin iddianamede ve örgüt iddianamesinde yer alan bilgi bu. MASAK, Halkbank’a ‘Kaplan ile ilişkili şirketlere para verdin mi?’ diye soruyor. Halkbank da verdiği yanıtta 550 milyon TL’lik kredi verdiğini söylüyor. Bu iddianameye, MASAK Raporu’na giriyor ama gazeteci bunları yazınca yargılanıyor.”

TANINAN HÂKİMDEN BİLİNDİK KARAR

Haberin yayımlandığı gün hızlıca erişim engeli ve içerikten çıkarma başvurusu yapan Halkbank’ın talebi İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kabul edildi. Sansür kararında “kişilik haklarının ihlal edildiği” ileri sürüldü. Başvuruyu kabul eden İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimi Süleyman Petek’in ismi, adliyenin Başsavcısı İsmail Uçar’ın, HSK’ye yazdığı şikâyet mektubunda da yer alıyordu.

Soykan’ın gündeme getirdiği mektupta şu ifadeler aktarılmıştı: “Petek’ten iletişimin engellenmesine yönelik kararlarda istenilen kararı vermesi için baskı yapıldığı, baskıya rağmen karar verilmeyince imalı şekilde tazir edici sözlere maruz kaldığı, sohbetler esnasında bile ‘Muzaffer’in başına gelenleri biliyorsunuz, bizi dinlemedi gitti, daha onun başına çok iş gelir, bu kafayla giderse’ dediği…”

HEM YÖNETİMDE HEM RTÜK’ÜN BAŞINDA

RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, açıklamasında, haberin yalan olduğunu iddia ederek içerikten çıkarma ve yayın yasağının “yapıcı ikaz” olduğunu ileri sürmüştü. Şahin, "Hiç kimsenin güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırma hakkı yoktur. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır” demişti.