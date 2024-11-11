Gazetecilik yargılanıyor!

Haber Merkezi

Ülkede gazetecilere yönelik baskılar her geçen gün iktidar eliyle artmaya devam ediyor. Gazeteciler yaptıkları haberler, sosyal medya paylaşımları veya haber takibi sırasında gözaltına alınıp tutuklanıyor. CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’in ekim ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre geçtiğimiz ay gazeteciler en az 50 kez hâkim karşısına çıktı, 3 gazeteci hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bunun son örnekleri ise 10Haber muhabiri Furkan Karabay’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması ve Batman’da ise kayyum protestolarını takip ettiği sırada gözaltına alınan gazeteci Mizgin Sönük’ün tutuklanması oldu.

Karabay’ın tutuklanmasında gerekçe olarak “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlaması gösterildi. İfadesi alınmadan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Karabay hakkında savcılığın sevk yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isimlerini “hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıklamak ve kamu görevi nedeniyle terör örgütlerine hedef göstermek ve bu çerçevede paylaşımlar yapmak” ile suçlanıyor.

SERBEST BIRAKIN

Gazetecilere yönelik tutuklama kararlarına ise basın meslek örgütlerinin tepkileri sürüyor. Karabay’ın tutuklanmasına yönelik tepkiler şu şekilde:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Haberi halkla paylaştığı için gazetecinin suçlanması, dava açılması, tutuklanması hukuka aykırıdır. Gazeteci tutuklayarak yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin. Gazetecilik suç değildir.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası: “TMK’nin 6/1 sayılı maddesi, gazetecileri susturmanın, peşinen cezalandırmanın aracı olarak kullanılıyor. Terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme suçunun yargı tarafından aşırı geniş ve muğlak yorumu, çok sayıda dava açılmasına neden oldu. 10Haber Muhabiri Furkan Karabay’ın tutuklanması, beraat edeceğini bile bile peşinen cezalandırmanın son örneğidir.”

DİSK Basın-İş: “Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik mesleğidir. Uydurma suçlamalarla ve talimatla gerçekleşen bu karar gazetecilik mesleğine yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bu saldırılar karşısında mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!”

Çağdaş Gazeteciler Derneği: “Bu tür tutuklamalar, basının susturulması ve halkın gerçeklerden uzak tutulması anlamına gelir. Bu korku iklimine teslim olmayacağız! Yine haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir.”

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1 HAFTADA 6 DURUŞMA

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nın (MLSA) paylaştığı duyuruya göre bu hafta içerisinde onlarca gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle hâkim karşısına çıkacak. Görülecek duruşmalar şu şekilde:

• BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun bir yazısı gerekçesiyle MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyeti sonucu yargılandığı davanın dördüncü duruşması yarın, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

• Aralarında Etkin Haber Ajansı editörü İsminaz Temel ve eski muhabirlerinden Havva Cuştan’ın da bulunduğu 23 kişinin, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın 28’inci duruşması 13 Kasım’da, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

• Gazeteci İdris Yılmaz hakkında, “halkı kanunlara uymamaya tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddialarıyla açılan davanın ilk celsesi 14 Kasım’da Erciş 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

• Gazeteci Rüstem Batum’un “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması 14 Kasım’da, İgörülecek.

• Gazeteci Furkan Karabay hakkında Bilal Erdoğan tarafından “kişilik haklarına haksız saldırı” iddiasıyla açılan 250 bin TL’lik tazminat davasının ikinci duruşması 14 Kasım’da, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

• Boğaziçi Üniversitesi’nde TETAM araştırma merkezinin kayyum yönetimince çöp poşetleriyle taşınmasını ve Prof. Turan ile ilgili iddiaları haberleştiren gazeteci Melisa Gülbaş hakkında açılan davanın ikinci duruşması 14 Kasım’da yapılacak.