Gazetecilikte ‘yeni dönem’: A Haber muhabiri, Erdoğan’ın yerine soru cevapladı!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası Erdoğan'a, Meclis kulisinde gazeteciler soru yöneltti.

Medyascope'un aktardığına göre Erdoğan'a bir gazeteci, "Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM'liler 'Somut adım yok' diyor. Adım gelir mi?" sorusunu sordu.

Erdoğan ise A Haber muhabirine işaret ederek, "Rüya cevap versin" dedi.

Bunun üzerine A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim" dedi.

Erdoğan, soruyu yönelten gazeteciye, "Rüya cevabı verdi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci: "Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM'liler 'Somut adım yok' diyor. Adım gelir mi?"



Erdoğan: "Rüya cevap versin"



A Haber muhabiri - Rüya Akkuş: "Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim"



Gazeteci: "Ilımlı hava sürecek mi?"… pic.twitter.com/3E7u4NRLwn — Medyascope (@medyascope) October 9, 2024

"KENDİNE GEL RÜYA" DEMİŞTİ

Erdoğan, daha önce A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'ne yönelik sorusuna tepki göstermişti.

Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlarI veya kendi adaylarını gösteriyorlar" cevabını vermişti.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel" diyerek tepki göstermişti.