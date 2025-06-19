Gazeteciye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beraat

Haber Merkezi

Gazeteci Adnan Bilen, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasından yargılandığı davadan beraat etti. Gazeteci Adnan Bilen'in "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırılması ardından kararının Yargıtay tarafından bozulmasıyla yeniden yargılamasına devam edildi. Van 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bilen ve avukatı Haşem Baygümüş hazır bulundu.

Bilen'in avukatı Baygümüş ise iddia makamının mütalaasını katılmadıklarını, müvekkilinin paylaşımlarının Yargıtay'ın bozma kararında belirttiği "ağır eleştiri" sınırları içinde olduğunu ve bozma ilamı doğrultusunda hüküm kurulmasını istedi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda, Bilen'in beraatine karar verdi.