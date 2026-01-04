Gazeteler, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

ABD dün Venezuela'ya saldırdı ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir aldı. Olay tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Türkiye'den yapılan resmi açıklamada Venezuela’nın istikrarına önem verildiği vurgulanarak tüm taraflar itidalli davranmaya çağırıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında açıklamalarda bulunurken ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Türkiye'deki gazeteler ise ABD'nin saldırısını manşetlerine taşıdı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin saldırıya ilişkin temkinli bir dil kullanmaları da dikkat çekti.

BİRGÜN: "EMPERYALİST HAYDUTLUK"

BirGün bugünkü manşetinde ABD emperyalizminin gelmiş olduğu yeni aşamaya vurgu yaptı.

Manşette "Emperyalist haydutluk" ifadelerine yer verilirken, "Saldırganlığını yeni bir boyuta taşıyan ABD, emperyalist haydutlukta sınır tanımayacağını gösterirken tüm dünyaya da gözdağı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Bugünün BirGün'ü

CUMHURİYET: "ABD ZORBALIĞI"

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde "ABD zorbalığı" ifadelerini kullandı.

EVRENSEL: "ABD HAYDUTLUĞU"

SÖZCÜ: "ASRIN EŞKIYALIĞI"

YENİ ŞAFAK: "ABD MADURO'YU KAÇIRDI"

SABAH: "MADURO'YA PETROL DARBESİ"

TÜRKİYE GAZETESİ: "ABD MADURO'YU KALE EVİNDEN ALDI"

TÜRKGÜN: TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAN KAYBEDER

MHP'nin yayın organı olarak bilinen TürkGün ise saldırıya manşette yer vermedi. Manşetine Erdoğan'ın dünkü konuşmasını taşıyan Türkgün, ABD'nin Venezuela saldırısını altta "Maduro ve eşi Trump'ın elinde" şeklinde gördü.

NEFES: KARAYİPLER'İN SON KORSANI

HÜRRİYET: İKİ SAATTE ALIP GÖTÜRDÜ

MİLLİYET: KARAYİP KORSANI

AYDINLIK: "SONU HİTLER GİBİ OLACAK"