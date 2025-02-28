Gazeteler Abdullah Öcalan'ın çağrısını nasıl gördü?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dün PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını İstanbul'da paylaştı.

Kamuoyuyla paylaşılan Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı Türkiye ve dünya basınında geniş yer buldu.

Çok sayıda ülke ve liderden Türkiye'ye 'barış' ve 'destek' mesajı iletildi.

Öcalan'ın PKK'ye yaptığı 'silah bırakma' çağrısı gazetelerin bugünkü manşetlerinde yer aldı.

İşte Türkiye'deki gazetelerin 28 Şubat manşetleri: