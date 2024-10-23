Gazeteler Bahçeli'nin Öcalan çağrısını nasıl gördü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından siyasette başlayan yeni 'çözüm süreci' tartışması hız kesmeden devam diyor.

İkitdar sözcüleri, Bahçeli'nin tokalaşmasının yeni bir 'çözüm süreci' için başlangıç olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli'nin sözlerini destekleyecek açıklamalarda bulundu.

Son olarak Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu kabul etmesi ve DEM Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşması için yaptığı çağrı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Bahçeli'nin sözleri Mansur Yavaş, Ümit Özdağ Ayyüce Türkeş Taş, Müsavat Dervişoğlu gibi isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kamuoyunda ve siyasette tartışmalar sürerken yandaş gazetelerin bugünkü manşeti ise dikkat çekti.

Yeni Şafak "Öcalan'ın yeri İmralı'dır", Yeni Akit "Bahçeli'den tarihi çağrı", Milli Gazete ise "Bahçeli'den APO'ya umut" manşetiyle çıktı.

İşte gazetelerin bugünkü manşetleri: