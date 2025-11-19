Gazeteler Bahçeli'nin sürpriz İmralı çıkışını nasıl gördü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürecin tartışmalı konularından biri olan "İmralı'ya gidiş" konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları siyasilerden olumlu ya da olumsuz birçok tepki alırken gazeteler de açıklamaları sayfalarına taşıdı.

Yandaş Yeni Şafak birinci sayfasında çok küçük bir haberle gördüğü açıklamalara içeride de kısaca yer verirken, Sabah gazetesi ise Bahçeli'yi birinci sayfada görmedi.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün ise açıklamaları manşete taşıdı.

Sözcü ise manşetinde İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun dünkü açıklamalarını ön plana aldı ve Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte, "Salın gitsin" sözlerini manşete taşıdı.

Günün gazete manşetleri ve öne çıkan başlıkları şöyle:

BİRGÜN

BirGün'ün bugünkü birinci sayfasında Bahçeli'nin açıklamaları "İçeride ikinci evre sancıları" başlığıyla yer aldı. Birinci sayfada yer alan haberde "ABD'ye göbekten bağlı ortaklar süreç konusunda birbirlerini kolluyor. Bahçeli 'İmralı'ya giderim' söylemiyle iktidara mesaj yollarken Bakan Yılmaz Tunç kararın Meclis komisyonunda olduğunu söyledi" ifadelerine yer verilerek iktidar bloğu içindeki gerilime dikkat çekildi.

CUMHURİYET

Bugünkü birinci sayfasında İmamoğlu ve İBB davalarını öne çıkaran Cumhuriyet "Silivriye dev duruşma salonu" manşetiyle bayilerde yer aldı. Bahçelinin açıklamalarını ise birinci sayfasında "Bahçeli grup toplantısında MHP'lilerden izin istedi: İmralı'ya giderim" başlığıyla yer aldı.

EVRENSEL

Bahçeli'nin açıklamalarını birinci sayfada gören Evrensel "Bahçeli'den İmralı resti: '3 arkadaşımı yanıma alır, kendi imkanlarımla İmralı'ya giderim'" sözlerini başlığa taşıdı. Haberde ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylardır süren, “süreç komisyonunun İmralı’ya gitmesi” tartışmasında resti çekti. “Kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkânlarımla İmralı’ya gitmekten gocunmam” diyerek önceki açıklamalarına göre el yükselten Bahçeli, MHP milletvekilleri ve grup toplantısına katılmaya gelenlerden de “İmralı’ya gitmek” için sözü icazet aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı çağrısına açık yanıt vermemesiyle daha görünür hâle gelen fikir ayrılıkları, Bahçeli’nin bu açık restiyle daha kritik bir eşiğe geldi." ifadeleri yer aldı.

TÜRKGÜN

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün ise Bahçeli'nin açıklamalarını manşete taşıdı. Türkgün, Bahçeli'nin açıklamalarını "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışmalara noktayı koydu" diyerek verdi.

YENİ ŞAFAK

Bahçeli'nin sözlerini birinci sayfasında kutuda gören Yeni Şafak, açıklamalara iç sayfalarında kısaca yer verdi.

SÖZCÜ

Sözcü Bahçeli'nin sözleriyle birlikte manşetine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Salın gitsin" sözlerini taşıdı.

SABAH

Sabah gazetesi ise bugünkü gazetenin birinci sayfasında Bahçeli'nin açıklamalarına hiç yer vermedi. Erdoğan'ın dün katıldığı toplantıda hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamaları öne çıkaran Sabah, Bahçeli'nin açıklamalarına iç sayfalarda yer verdi.

MİLLİ GAZETE

Milli gazete, Bahçeli'nin açıklamalarını manşete taşırken, bu açıklamaları bir "rest" olarak değerlendirdi.

AYDINLIK

Aydınlık Gazetesi Bahçeli'nin açıklamalarında manşetinde hiç yer ayırmadı.

YENİ AKİT

Yeni Akit de Erdoğan'ın dünkü Hak-İş toplantısında yaptığı konuşmalardan bir bölümü öne çıkarırken, birinci sayfada Bahçeli'ni açıklamalarını "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözleriyle birinci sayfaya taşıdı.

HÜRRİYET

Hürriyet bugünkü gazetenin birinci sayfasında Bahçeli'nin "İmralı'ya gitmekten gocunmam sözlerini manşete taşıdı.

NEFES

Bahçeli'nin açıklamalarını manşetine taşıyan Nefes Gazetesi de "MHP Lideri Bahçeli yeni süreç için herkese mesaj verdi: İmralı resti" ifadelerini kullandı.