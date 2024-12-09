Gazeteler Beşar Esad'ın devrilmesini ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesini nasıl gördü?

Suriye'de emperyalistlerin gölgesinde cihatçı çetelerin 11 gündür süren saldırılarının arından dün Şam düşerken Ortadoğu’da kalan tek laik yönetim de sona erdi.

Cihatçılar Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nı bastı. Suriye devlet televizyonuna giren cihatçılar, "Beşar Esad yönetiminin devrildiğini ve tüm tutsakların serbest bırakıldığını" duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Müzakereler sonucunda Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den ilk değerlendirmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet, bütün tarafları kapsayıcı bir şekilde davranmalı ve bütün muhalif güçler şu anda birleşmeli" dedi.

Esad'ın devrilmesi gazete manşetlerine de yansıdı.

İşte o manşetler: