Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü?

ABD emperyalizminin güdümünde ülkeyi gericilik ve siyasal İslam sarmalına hapseden çetenin lideri Fethulah Gülen öldü.

AKP ile kol kola yürüyerek devleti ele geçirme adına adımlar atan, Türk sağı tarafından "hoca efendi" olarak anılan ancak 15 Temmuz'un ardından AKP ile ters düşen Gülen'in ölüm haberi gazetelerde geniş yer buldu.

Bir zamanlar ona methiyeler dizen gazeteler, Gülen'in ölümünü "İblis öldü", "Baş hain öldü", "Asrın haini öldü" gibi manşetlerle karşıladı.

FETÖ'nün ülkeyi içine çekmeye çalıştığı karanlıkla mücadele eden, çok sayıda önemli haberlere imza atan muhalif gazetelerden BirGün "Fikri iktidara emanet", Sözcü "Haindi, hamisinin kucağında öldü" ve Evrensel ise "Onun hikayesi bugünkü iktidarın da hikayesidir" sözleriyle Gülen'in ölümüne yer verdi.

İşte 22 Ekim tarihli gazetelerin manşetleri: