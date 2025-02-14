Gazeteler TÜSİAD’ın çıkışını nasıl gördü?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) iktidara yönelik sert eleştiriler gazetelerde kendisine genişçe yer buldu.

TÜSİAD’ın Olağan Genel Kurulunda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, Kartalkaya’daki yangın faciasından siyasi tutuklamalara, ordu içindeki ihraçlardan gazetecilerin hedef alınmasına kadar pek çok konuya değindi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD'ın çıkışına AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi.

TÜSİAD'ın açıklamalarına iktidar gazeteleri “vesayet özlemi” yorumunu yaptı.

Sabah gazetesi “Vesayet özlemi çeken TÜSİAD haddini aştı” başlığında “TÜSİAD’ın siyaseti dizayn etmeye kalkıştığını” söyledi.

İKTİDAR GAZETELERİNDE NASIL YER BULDU?

TÜSİAD’ın açıklamalarına ilişkin Yeni Şafak, TÜSİAD’ın yeniden siyasi konulara girmesini eleştirerek, “TÜSİAD’ın düğmesine bastılar” başlığına yer verdi.

Yeni Şafak'taki haberde “Siyasi konulardan bir süredir uzak duran TÜSİAD, 28 Şubat gibi süreçlerdeki rolünü hatırlatan bir çıkış yaptı" ifadeleri yer aldı.

Akşam gazetesi de benzer bir çizgide ilerleyerek, “TÜSİAD önce kötü sicilini temizlesin” başlığına yer verdi. .

Hürriyet ise TÜSİAD’ın sözlerine doğrudan yer vermek yerine, hükümetin tepkisini öne çıkardı ve “TÜSİAD’ın çıkışına iktidardan tepki” başlığını tercih etti.

"SONUNDA PATRONLAR DA SES ÇIKARDI"

Karar, Sözcü ve Cumhuriyet, TÜSİAD’ın değerlendirmelerini olumlu karşıladı. Sözcü, Ömer Aras’ın sözlerine dikkat çekerek “Tüm sistem çöktü” başlığını attı.

Cumhuriyet de benzer bir üslupla, “Ekonomi, yargı ve siyasi gelişmelere sert eleştiri ve uyarılar” üst başlığıyla “Sistem çöktü” manşetini kullandı.

Karar ise TÜSİAD’ın çıkışını, “Sonunda patronlar da ses çıkardı” sözleriyle değerlendirdi ve “Her şey yolunda değil” başlığıyla Genel Kurul’daki detayları öne çıkardı.

Evrensel gazetesi “TÜSİAD kürsüsü Başpınar’la ‘çakıştı’” başlığında Bülent Falakaoğlu’nun yazısına yer verildi.

BirGün ise “Utangaç itiraz ‘fırça’ nedeni!” diyerek şöyle dedi: “İktidarın 22 yıldır en önemli destekçisi TÜSİAD yetkililerinden, uzun süre sonra utangaç da olsa eleştiri geldi”