Gazetemiz BirGün'ün 22. yaşı için tebrik ve kutlama mesajları
Gazetemiz BirGün'ün 22. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama ve tebrik mesajı geldi. Mesajlarda BirGün'ün yeri ve önemine dikkat çekilirken, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı unutulmadı.
14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 22 yaşında...
Gazetemizin 22. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.
Mesajlarda BirGün'ün yeri ve önemine dikkat çekilirken, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı da unutulmadı.
Gazetemiz BirGün'ün yeni yaş mesajında ise, "Son sözümüz sanadır İsmail. BirGün seni özledi. Cesur haberini, cüretini, ataklığını çok arıyoruz. En çok da arkadaşlığını. Bugünler de geçecek ve tarih mesleğini onurlu şekilde yapanları yazacak. Yakındır buluşmamız. Sevgiyle..." denildi.
BirGün'ün 22. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajlar şöyle:
BirGün 22 yaşında:— Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) April 14, 2026
Buradayız, tam karşınızda, her zaman olduğumuz yerde.
Birlikteyiz, bir aradayız. Biliyoruz birlikte aşacağız tüm zorlukları. Bir gün mutlaka dedik ya daha ilk adımımızda. Ne zaman görülmüştür kavlimizden döndüğümüz.
Güzel günler, umutlu günler bizi bekliyor https://t.co/R5OClMQrsx
Dokunuyor, okuyor, izliyor ve dinliyoruz sizi ,nice yıllara💐 @BirGun_Gazetesi https://t.co/k7DTfoPBjH— Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) April 14, 2026
Emeğin, emekçinin sesi BirGün gazetesi 22 yaşında!— BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) April 14, 2026
Mücadelemizde her zaman yanımızda olan, baskılara boyun eğmeden gerçeğin peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için çalışan BirGün emekçilerini selamlıyoruz. Nice yıllara✊ https://t.co/6CmOFvNbJL
22 yıldır gerçeklerin izinde halkın sesisin @BirGun_Gazetesi Onurlu yolcuğun bitmesin. Nicelerine okurların ve emekçilerinle.. https://t.co/iezdzXloXi— İlknur Başer (@ilknurbaser_) April 14, 2026
İyi ki doğdun Birgün 🥳 https://t.co/5OSznStuHD— Melike Çapan (@melikecapan) April 14, 2026
Halkının gazetesi 22 yaşında! #gazeteciliksuçdeğildir#ismailarıserbestbırakılsın https://t.co/YAH4GoG6ke— Hande Çiğdemoğlu (@azullhande) April 14, 2026
Güzel, umutlu günler çok yakın...— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) April 14, 2026
Nice 22 yaşlara @BirGun_Gazetesi https://t.co/gBs5keESuB
Ezilenlerin, emekçilerin sesi #NiceyıllaraBirgün yazdıysa doğrudur. https://t.co/UZly6Zxl9A— İsmail Hakkı Tombul (@ismail_tombul) April 14, 2026
Nice yıllara 🎉 bol bol alalım, abone olalım. ✊📝📸 @BirGun_Gazetesi @BirGun_TV @birgun_pazar https://t.co/VKZxNCKYBi— Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) April 14, 2026
Gençliğin Sesi Halkın Gazetesi BirGün 22 Yaşında!— SOL Genç (@solgenc5) April 14, 2026
22 yıldır susmadan, korkmadan; gençlerin yanında olan, sesimize ses olan BirGün gazetesiyle yeni yaşında da yan yanayız.
Biliyoruz ki baskılar, engeller halkın gazetesini, halkın gazetecilerini susturamaz.
Nice yıllara BirGün!… pic.twitter.com/o6G7FRgcoi
İki gözümüzün çiçeği gazetemiz BirGün Gazetesi 22 yaşında: BirGün mutlaka https://t.co/yc0XmDoBrc— Doğuş Sarpkaya (@DSarpkaya) April 14, 2026
Gerçeğin peşinden yürüyenlerin, bedel ödemekten kaçınmayanların gazetesi BirGün 22 yaşında…— İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) April 14, 2026
BirGün;
sadece bir gazete değil,
bir direnişin, bir dayanışmanın, bir yol arkadaşlığının adıdır.
“Bugünler de geçecek” diyenlerin,
tarihe onuruyla not düşenlerin sesi olmaya devam eden… pic.twitter.com/kKQS7OYBEE
Gerçeğin peşinde, tarafsız, patronsuz ama sahipsiz olmayan 22 yıl!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 14, 2026
Halkın, emeğin, emekçinin, doğruların sesi BirGün Gazetesi’nin 22. yaşını kutluyorum.
İyi ki varsın #Birgün #BirGün22Yaşında@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/PmTaYyBeRJ
Kutlarız...— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) April 14, 2026
Hakikatin yanında kalmak çabanız daim, yazarlarınız özgür olsun
Benim de severek bildiklerimi yazdığım gazete https://t.co/NYCxb1TlPh
Yaşasın Birgün yaşasın gazetecilik https://t.co/d5NgxSsicB— Yıldız Yazıcıoğlu (@journalofyy) April 14, 2026
Emeği, eşitliği, demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunarak, her türden sömürüye karşı mücadele ederek, savaşlara karşı barışın sesini çoğaltarak daha nice nice yaşlara!#BirGün22Yaşında@BirGun_Gazetesi @yasaraydinnn https://t.co/bDa2iVACAf— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) April 14, 2026
Halkın doğruları öğrenme hakkı için Birgün!— Zafer Aydın (@zaferaydin63) April 14, 2026
Nice yıllara @BirGun_Gazetesi https://t.co/SGi9hhB7pw
Yıllarca emekçisi ve hâlâ bir okuru olmaktan mutluluk duyduğum BirGün bugün 22 yaşında. Çok yaşasın!🥳🥳 https://t.co/lQi319u0sp— Burak Abatay (@abatayburak) April 14, 2026
22 yıl boyunca sırtını şirketlere, fonlara, iktidara yaslamadan, savrulmadan ayakta kalabilmenin önemi de gururu da başka.— etki (@etkibolatcan) April 14, 2026
Ekonomik abluka, davalar ve bitmek bilmeyen baskılara rağmen devrimci bir gazete ısrarı; yalnızca halkını her şeyden çok seven bir iradenin sonucu olabilir. https://t.co/N6AMJZlrDl