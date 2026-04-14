Gazetemiz BirGün'ün 22. yaşı için tebrik ve kutlama mesajları

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 22 yaşında...

Gazetemizin 22. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Mesajlarda BirGün'ün yeri ve önemine dikkat çekilirken, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı da unutulmadı.

Gazetemiz BirGün'ün yeni yaş mesajında ise, "Son sözümüz sanadır İsmail. BirGün seni özledi. Cesur haberini, cüretini, ataklığını çok arıyoruz. En çok da arkadaşlığını. Bugünler de geçecek ve tarih mesleğini onurlu şekilde yapanları yazacak. Yakındır buluşmamız. Sevgiyle..." denildi.

BirGün'ün 22. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajlar şöyle:

BirGün 22 yaşında:

Buradayız, tam karşınızda, her zaman olduğumuz yerde.

Birlikteyiz, bir aradayız. Biliyoruz birlikte aşacağız tüm zorlukları. Bir gün mutlaka dedik ya daha ilk adımımızda. Ne zaman görülmüştür kavlimizden döndüğümüz.

Güzel günler, umutlu günler bizi bekliyor https://t.co/R5OClMQrsx — Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) April 14, 2026

Dokunuyor, okuyor, izliyor ve dinliyoruz sizi ,nice yıllara💐 @BirGun_Gazetesi https://t.co/k7DTfoPBjH — Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) April 14, 2026

Emeğin, emekçinin sesi BirGün gazetesi 22 yaşında!



Mücadelemizde her zaman yanımızda olan, baskılara boyun eğmeden gerçeğin peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için çalışan BirGün emekçilerini selamlıyoruz. Nice yıllara✊ https://t.co/6CmOFvNbJL — BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) April 14, 2026

22 yıldır gerçeklerin izinde halkın sesisin @BirGun_Gazetesi Onurlu yolcuğun bitmesin. Nicelerine okurların ve emekçilerinle.. https://t.co/iezdzXloXi — İlknur Başer (@ilknurbaser_) April 14, 2026

İyi ki doğdun Birgün 🥳 https://t.co/5OSznStuHD — Melike Çapan (@melikecapan) April 14, 2026

Güzel, umutlu günler çok yakın...

Nice 22 yaşlara @BirGun_Gazetesi https://t.co/gBs5keESuB — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) April 14, 2026

Gençliğin Sesi Halkın Gazetesi BirGün 22 Yaşında!



22 yıldır susmadan, korkmadan; gençlerin yanında olan, sesimize ses olan BirGün gazetesiyle yeni yaşında da yan yanayız.



Biliyoruz ki baskılar, engeller halkın gazetesini, halkın gazetecilerini susturamaz.



Nice yıllara BirGün!… pic.twitter.com/o6G7FRgcoi — SOL Genç (@solgenc5) April 14, 2026

İki gözümüzün çiçeği gazetemiz BirGün Gazetesi 22 yaşında: BirGün mutlaka https://t.co/yc0XmDoBrc — Doğuş Sarpkaya (@DSarpkaya) April 14, 2026

Gerçeğin peşinden yürüyenlerin, bedel ödemekten kaçınmayanların gazetesi BirGün 22 yaşında…



BirGün;

sadece bir gazete değil,

bir direnişin, bir dayanışmanın, bir yol arkadaşlığının adıdır.



“Bugünler de geçecek” diyenlerin,

tarihe onuruyla not düşenlerin sesi olmaya devam eden… pic.twitter.com/kKQS7OYBEE — İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) April 14, 2026

Gerçeğin peşinde, tarafsız, patronsuz ama sahipsiz olmayan 22 yıl!



Halkın, emeğin, emekçinin, doğruların sesi BirGün Gazetesi’nin 22. yaşını kutluyorum.



İyi ki varsın #Birgün #BirGün22Yaşında@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/PmTaYyBeRJ — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 14, 2026

Kutlarız...

Hakikatin yanında kalmak çabanız daim, yazarlarınız özgür olsun

Benim de severek bildiklerimi yazdığım gazete https://t.co/NYCxb1TlPh — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) April 14, 2026

Yaşasın Birgün yaşasın gazetecilik https://t.co/d5NgxSsicB — Yıldız Yazıcıoğlu (@journalofyy) April 14, 2026

Emeği, eşitliği, demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunarak, her türden sömürüye karşı mücadele ederek, savaşlara karşı barışın sesini çoğaltarak daha nice nice yaşlara!#BirGün22Yaşında@BirGun_Gazetesi @yasaraydinnn https://t.co/bDa2iVACAf — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) April 14, 2026

Halkın doğruları öğrenme hakkı için Birgün!

Nice yıllara @BirGun_Gazetesi https://t.co/SGi9hhB7pw — Zafer Aydın (@zaferaydin63) April 14, 2026

Yıllarca emekçisi ve hâlâ bir okuru olmaktan mutluluk duyduğum BirGün bugün 22 yaşında. Çok yaşasın!🥳🥳 https://t.co/lQi319u0sp — Burak Abatay (@abatayburak) April 14, 2026