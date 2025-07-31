Gazi Devlet Hastanesi’ni yıkmaktan vazgeçin

CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, Samsun İlkadım’daki Gazi Devlet Hastanesi’nin yıkılarak yerine millet bahçesi yapılması planına tepki gösterdi.

Hastane önünde açıklama yapan Güneysu, yıkım kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Güneysu ‘‘Bu hastane, mahalle halkının kolayca ulaşabildiği bir konumda. Yakın tarihte tadilat görerek kapasitesi artırıldı. Hem hastalar hem çevredeki esnaf bu karardan olumsuz etkilenecek. Hastanenin yerinde kalmasını istiyoruz" dedi.

Hastanenin 60 yılı aşkın süredir Samsun halkına hizmet verdiğini anımsatan Güneysu “Samsun halkı bu süreçte bilgilendirilmeli ve karar alma sürecine dahil edilmelidir” diye konuştu. Gazi Devlet Hastanesi’nin kendi meslek hayatına başladığı ilk kurum olduğunu, şehir hastanesinin hâlâ hizmete açılmadığına dikkat çeken Güneysu, şöyle devam etti: “Duyumlarımıza göre Samsun Şehir Hastanesi zemindeki kayma tehlikesi nedeniyle açılamıyor. İnşaata başlamadan önce zemin etüdü yapılmadı mı?” diye sordu. Yıkılması planlanan yerleşkede Onkoloji, Kadın ve Çocuk Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün de bulunduğunu belirten Güneysu, aynı alana “İlkadım Devlet Hastanesi” adında yeni bir hastane yapılmasının planlandığını aktararak “Demek ki burada bir hastane ihtiyacı var. O halde neden mevcut hastane yıkılıyor?" diye sordu.