Gazi Tıp öğrencileri: Kadın cinayetlerini normalleştirmeyeceğiz

BirGün / Ankara

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarını protesto etmek için dekanlık önünde bir araya geldi. Öğrenciler protestoya siyah kıyafet giyerek katıldı.

Öğrenci kulüplerinin çağrısı ile yapılan eylemde Psikiyatri Topluluğu, Tiyatro Topluluğu açıklamalarını okudu.

NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ

Psikyatri Topluluğu adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bizler hekim adaylarıyız. Mesleğimiz yaşatmak. Bizler, kadınların psikolojik ve fiziksel şiddet görmesini; istismara, tacize, tecavüze uğramasını; herhangi bir sebeple insanlık dışı muamelelere maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Bunu asla normalleştirmeyeceğiz. Şiddetin giderek sıradanlaştığı ve teşvik edildiği bu iklimde gerekli yasal düzenlemelerin sosyal ihtiyaçlar bağlamında ele alınması, eğitimden çalışma ortamına, aileden kurumlara, her yerde, her türlü şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Bilindiği gibi şiddet, dilde başlar. Cinsiyetçi küfürler, ayrıştırıcı ve damgalayıcı ifadeler tacizi; taciz, tecavüzü ve bütün bu ayrıştırıcı ve örseleyici birikimler cinayeti doğurur. Geldiğimiz bu noktada herkesin bu piramidi fark etmesine ve aksiyon alarak değişime kendisinden başlamasına katkıda bulunmak önceliğimizdir.”

Tiyatro Topluluğu adına yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“2024 yılında Ekim ayına kadar 298 kadın öldürüldü ve bu rakam, cesedi bulunmuş ve ölmüş olduğu onaylanmış kadınlarımızın sayısı. 184 ayrı kadınımız için şüpheli ölüm deniyor. Bir sonraki kişi ben bile olabilirim ve biz sessiz kaldıkça, normalleştirdikçe, üzerini örttükçe bu sayı katlanarak artacak. İnsan hayatını korumayı mesleği haline getirmiş dostlarım, bu konuda bir aksiyon almalıyız. Değişim olması için çabalamalıyız. Bu ülke daha fazla Özgecan Aslan’lar, Narin Güran’lar, Münevver Karabulut’lar, İkbal Uzuner’ler, Ayşenur Halil’ler kaybetmesin. Cezalar ağırlaştırılsın, adilleştirilsin; ülkemiz daha korunaklı olsun, şiddete karşı durulsun.”