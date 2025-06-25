Gazi Üniversitesi'ndeki akademik kadro ilanına tepki: Hukuki yollara başvurulacak

HABER MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) akademik kadro istihdamında 'liyakat ve fırsat eşitliğini' artırmak amacıyla yönetmelikte yaptığı değişikliğe rağmen üniversiteler adrese teslim ilanlar yayımlamayı sürdürüyor.

Bunun son örneği 20 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi'nde akademik kadro ilanında ortaya çıktı.

Yayımlanan ilanda, "Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitim" alanı için "Alman Dili Eğitim" ve "Sosyal Bilgiler Eğitim" alanlarında uzmanlık şartı arandı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURU YAPILACAK

Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği, yaptığı yazılı açıklamada ilanın şartlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve doktora derecesini almış alan uzmanları varken alanın bu biçimde uzmanı olmayanlara açılması, "yetişkin eğitim" alanına özgü akademik bilgi üretim ve yetiştirmenin yok olmasını getirecektir" denildi.

Söz konusu ilanla ilgili gerekli hukuki yollara başvuru yapılacağı ifade edilen açıklamanın tamamı şöyle:

"Son zamanlarda üniversitelerin Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında yapılan akademik kadro ilanlarını endişe ile takip ediyoruz. Son örneğini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde gördüğümüz bu ilanlara dair artık bir açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.

20 Haziran 2025 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan ilanda, Gazi Eğitim Fakültesine 14 farklı alanda 16 öğretim üyesi alımı için ilan edilen başvuru şartlarının tamamında ilgili alanda doktora yapmış olma şartı koyulmuşken; yalnızca Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında Alman Dili Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında uzmanlık aranmaktadır.

AKADEMİK BİLGİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME YOK OLACAK

“Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” alanı eğitim bilimleri alanının kendine özgü yöntem ve yaklaşımları olan bir alt disiplinidir. Ayrıca bu tür akademi dışı kaygılarla yapılan kadrolaşmalar, akademik etiğe de uygun değildir. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve doktora derecesini almış alan uzmanları varken alanın bu biçimde uzmanı olmayanlara açılması, “yetişkin eğitimi” alanına özgü akademik bilgi üretimi ve yetiştirmenin yok olmasını getirecektir.

Bugün Türkiye genelinde bulunan 28 Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi bölümünde bulunan 39 öğretim üyesinin yalnızca 6’sı yetişkin eğitimi uzmanıdır. Yakın tarihte Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanına Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi doktoralı herhangi biri alınmamıştır.

ETİK DAVRANMAYA DAVET

Bizler Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında lisansüstü eğitimlerini tamamlayan ve bu alanda çalışmalarına devam eden alan uzmanları olarak Türkiye’de az sayıdaki Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi bölümlerinde akademik kadro beklerken, alan dışı kişiler tarafından bu kadroların doldurulmasına itiraz ediyoruz.

Bu vahim tablo karşısında Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği olarak başta Yüksek Öğretim Kurulu olmak üzere ilgili Eğitim Bilimleri Fakültelerini ve üniversite yönetimlerini etik davranmaya davet ediyoruz.

Bizler gerekli nitelikleri taşımayan kişiler tarafından alanımızın işgal edilmesine ve kazanılmış birikimlerin yok sayılmasına engel olmak için ulusal ve uluslararası alanda sesimizi yükselteceğimizi ve hukuki yollar da dâhil olmak üzere her türlü adımı atacağımızı kamuoyuna duyururuz."