Gazi Üniversitesi’nde protesto

BirGün/ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltı alınmasıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan gözaltılar ve tutuklamalar ile iktidarın hukuksuz uygulamaları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de protesto edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ile hastalar ve hasta yakınları öğle saatlerinde Dekanlık önünde toplandı.

Protesto eylemine katılanlar hep birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.