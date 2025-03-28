Gazi Üniversitesi’nde protesto
İBB'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltılara karşı başlayan protesto eylemleri ise ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ile hastalar ve hasta yakınları öğle saatlerinde Dekanlık önünde toplandı. Protesto eylemine katılanlar Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.
BirGün/ANKARA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltı alınmasıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan gözaltılar ve tutuklamalar ile iktidarın hukuksuz uygulamaları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de protesto edildi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ile hastalar ve hasta yakınları öğle saatlerinde Dekanlık önünde toplandı.
Protesto eylemine katılanlar hep birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.