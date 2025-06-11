Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Modern beyin cerrahisinin kurucularından kabul edilen ve “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşargil'in ölümünü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Memişoğlu, şu paylaşımı yaptı:

Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.



Onun hatırasını yaşatmak… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 11, 2025

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Eğitimini Almanya ve İsviçre’de tamamlayan Yaşargil, özellikle Zürih Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmalarla mikroneuroşirürji alanında devrim niteliğinde yenilikler yaptı. Yaşargil; Aneurizma, tümör ve epilepsi cerrahisinde mikroskobik cerrahiyi geliştirdi.

1973–1993 yılları arasında Zürih Üniversitesi'nde Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Yaşargil, burada dünyanın dört bir yanından gelen 3 binin üzerinde cerrahı eğitti. Emekli olduktan sonra ABD’deki Arkansas Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Yaşargil, 2014 yılında Türkiye’ye dönerek Yeditepe Üniversitesi’nde genç cerrahların eğitimine katkı sunmaya devam etti.

Yaşargil’in bilimsel mirası yalnızca cerrahi tekniklerle sınırlı kalmadı. 330’dan fazla bilimsel makale ve 6 ciltlik “Microneurosurgery” serisiyle mikroskobik beyin cerrahisinin teorik temelini de oluşturdu. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından “Yüzyılın Nöroşirürjiyeni” ilan edilen Yaşargil, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası da aldı.

Gazi Yaşargil'in ismi, doğduğu yer olan Diyarbakır'daki eğitim ve araştırma hastanesine de verilmişti.