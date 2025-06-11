Gazi Yaşargil kimdir? Gazi Yaşargil'in hayatı ve kariyeri

Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, modern mikronöroşirürjinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan Yaşargil, hem akademik başarıları hem de cerrahi tekniklere getirdiği devrimsel yeniliklerle tüm dünyada saygı görüyor.

GAZİ YAŞARGİL’İN YAŞAMI VE EĞİTİMİ

6 Temmuz 1925 tarihinde Diyarbakır’da doğan Gazi Yaşargil’in çocukluk yılları Ankara’da geçti. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Yaşargil, 1943 yılında tıp eğitimine Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde başladı. II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle İsviçre’ye geçerek tıp eğitimini Basel Üniversitesi'nde tamamladı.

Nöroşirürjiye olan ilgisiyle bu alanda uzmanlaşmaya karar veren Yaşargil, özellikle mikroskobik cerrahi teknikleri üzerine çalışarak, o dönemde çığır açan uygulamalara imza attı. İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde yıllarca çalışan Yaşargil, burada mikronöroşirürji alanında devrim niteliğinde çalışmalar yaptı.

BİLİME YÖN VEREN KARİYER

Gazi Yaşargil, 1960’ların sonunda mikroskopla beyin ameliyatlarını gerçekleştiren ilk cerrahlar arasında yer aldı. Özellikle beyin damar hastalıkları, tümör cerrahisi ve epilepsi ameliyatlarında geliştirdiği teknikler, bugün hala dünya genelinde standart olarak uygulanmaktadır.

1980 yılında Time dergisi tarafından “yüzyılın beyin cerrahı” seçilen Yaşargil, ABD'de Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri Merkezi'nde öğretim üyeliği yaptı. Aynı zamanda yüzlerce asistan ve beyin cerrahına eğitim vererek yeni nesil nöroşirürjinin oluşmasına öncülük etti.

TÜRKİYE İLE BAĞLARI

Yurt dışında onlarca yıl çalışmasına rağmen Türkiye ile olan bağını hiç koparmayan Gazi Yaşargil, çeşitli dönemlerde Türk tıp camiasına katkı sağladı, bilimsel kongrelerde yer aldı ve genç hekimlerle deneyimlerini paylaştı. Kendisine Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

“Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil 11 Haziran 2025'te 99 yaşında hayatını kaybetti.