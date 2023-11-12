Gaziantep Alg Spor evinde Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek 3 hafta sonra kazanmayı başardı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi son iki haftasında 4 puan kaybederek taraftarını üzen Gaziantep Alg Spor, Antalyaspor’u konuk etti. Uzun bir aradan sonra yenileme çalışmalarının bittiği Batur Sahası’nda oynanan müsabakada Gaziantep ALG Spor, Antalyaspor’u Arzu Karabulut ve Karoli’nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. ALG Spor, bu sonuçla 3 hafta sonra galibiyete uzanarak puanını 23’e yükseltti.

Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, takımın ligdeki son iki maçta 4 puan kaybetmesi sonrası aldıkları galibiyetle kendilerine geldiklerini ifade ederek, "Son iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bu takımın kalitesi bu değil, daha iyi olmamız gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyorsak puan kaybı yaşamamalıyız. Kendimize gelmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Bu galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik ediyorum. İnşallah devamını getirip rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle liderliği geri alacağımıza inanıyorum" dedi.