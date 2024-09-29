Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası açılış maçında konuk ettiği İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk haftasında iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 85-89 yenmeyi başardı.
Dün, seyircisi önünde İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep ekibi böylelikle evinde ilk galibiyetini kazandı.