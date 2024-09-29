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Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 11:24
  • Giriş: 29.09.2024 11:24
  • Güncelleme: 29.09.2024 11:24
Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası açılış maçında konuk ettiği İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 85-89 yenmeyi başardı.

Dün, seyircisi önünde İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep ekibi böylelikle evinde ilk galibiyetini kazandı.

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